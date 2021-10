Beim 2:2 (1:1) hatte Antoine Griezmann (12. Minute) Atlético in Führung gebracht. Enis Bardhi (37.) glich für den Außenseiter per Elfmeter aus. Matheus Cunha (76.) brachte die Madrilenen vier Minuten nach seiner Einwechslung in Führung, ehe erneut Bardhi (90.) wiederum per Strafstoß den Endstand herstellte.