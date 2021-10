Der langjährige Bayern-Star erzielte am am Sonntag (24.10.2021) beim 2:1 (1:0) beim wankenden Giganten FC Barcelona sein Premierentor (32.) für die Königlichen in der spanischen Liga. Lucas Vázquez (90.+4) traf ebenfalls für Real, quasi mit dem Abpfiff erzielte Sergio Agüero (90.+7) noch den Anschlusstreffer.

Vierter Pflichtspielsieg gegen Barcelona in Serie

Alaba traf mit einem Linksschuss, der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hatte keine Abwehrchance. Real steht nun punktgleich mit dem FC Sevilla und Real Sociedad San Sebastian (alle 20 aus neun Spielen) an der Tabellenspitze, Barcelona (15) droht der Sturz Richtung Mittelmaß.

Für Real, mit dem deutschen 2014er-Weltmeister Toni Kroos in der Startelf, war es vor 99.000 Zuschauern der vierte Pflichtspielsieg gegen die Katalanen in Serie. Barcelona trat erstmals seit 2004 zu einem Clasico an, ohne den Weltstar Messi (inzwischen Paris St. Germain) unter Vertrag zu haben.