Serie A Torjäger Giroud verlässt AC Mailand und wechselt in die USA Stand: 13.05.2024 20:14 Uhr

Frankreichs Rekord-Torschütze Olivier Giroud verlässt die AC Mailand und wechselt in die amerikanische Fußball-Liga MLS.

Das gab der 37 Jahre alte Weltmeister von 2018 am Montag (13.05.2024) in einem emotionalen Interview des klubeigenen TV-Senders bekannt. Die kommenden beiden Spiele seien seine letzten bei Milan, sagte der Stürmer.

"Meine Karriere wird in der MLS fortgesetzt" , sagte Giroud. Seinen kommenden Verein nannte er zwar nicht, es wird aber erwartet, dass er künftig beim Los Angeles FC spielt.

Mailand immer im Herzen

Der französische Nationalspieler, der bisher 131 Länderspiele bestritt, in denen er 57 Mal traf, ist seit 2021 bei der AC Mailand, mit der er 2022 italienischer Fußball-Meister wurde. Er sei sehr stolz auf alles, was er in den vergangenen drei Jahren in Mailand gemacht habe.

"Meine Geschichte mit Milan endet in diesem Jahr, aber Milan wird für immer in meinem Herzen sein", sagte Giroud, der 2019 mit dem FC Chelsea die Champions League gewann.

Die abschließenden Saisonspiele mit dem Tabellenzweiten bestreitet er beim FC Turin sowie am 26. Mai vor heimischer Kulisse gegen US Salernitana.