Luis Suarez - der unterschätzte Bad Boy

Weinend saß Luis Suarez auf dem Rasen des Nuevo Estadio Municipal José Zorrilla in Valladolid und sprach dabei in sein Smartphone. Der Stürmer von Atletico Madrid teilte seine Freude über den gerade am letzten Spieltag hauchdünn gewonnenen Meistertitel mit seinen Liebsten.

Beißvorfälle und andere Eskapaden

In diesem Moment war nichts zu sehen von dem Mann, der Giorgio Chiellini 2014 in die Schulter, Branislav Ivanovic 2013 in den Arm und Otman Bakkal 2010 in die Schulter gebissen hatte.

Diese und andere Skandale und Eskapaden sind es wohl auch, die dafür gesorgt haben, dass die sportlichen Glanzleistungen des Uruguayers in den vergangenen Jahren oft in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen untergingen. Auch wenn er seit dem Chiellini-Vorfall nie mehr in ähnlicher Art negativ in Erscheinung trat.