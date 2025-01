La Liga Favoritenschreck Leganes stürzt Tabellenführer Atletico Stand: 18.01.2025 19:14 Uhr

Nach seinem Sieg beim FC Barcelona im Dezember hat Aufsteiger CD Leganes den nächsten Spitzenreiter in der spanischen Primera Division gestürzt: Atletico Madrid.

Einen Monat nach dem 1:0 bei den Katalanen gab es nun das gleiche Ergebnis gegen die Mannschaft von Trainer Diego Simeone. Der ehemalige Schalke-Verteidiger Matija Nastasic erzielte in der 48. Minute das einzige Tor des Spiels und beendete eine herausragende Serie der Gäste aus Madrid, die zuvor 15 Pflichtspiele in Folge gewonnen hatten.

Madrid-Wechsel an der Spitze?

Dadurch hat nun Real Madrid die Möglichkeit, mit einem Sieg am Sonntag gegen UD Las Palmas an die Tabellenspitze zu springen. Am Samstagabend kann Barca beim FC Getafe den Rückstand auf Atletico, das am Dienstag (21.01.2025) in der Champions League auf Bayer Leverkusen trifft, auf drei Zähler verkürzen.