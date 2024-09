Mbappé fehlt Real Madrid Barcelona siegt weiter - und sendet Grüße an ter Stegen Stand: 25.09.2024 23:36 Uhr

Erst emotional, dann glücklich: Der FC Barcelona hat auch das erste Spiel nach der Schockdiagnose bei Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen gewonnen - und damit die Tabellenführung in der spanischen Liga bei nun sieben Siegen aus sieben Spielen gefestigt.

Vor dem 1:0 (1:0) gegen den FC Getafe zeigten ter Stegens Teamkollegen zudem mit besonderen T-Shirts ihre Unterstützung für den schwer verletzten 32-Jährigen. "Bleib stark Kapitän" war beim Einlaufen ins Olympiastadion von Barcelona auf der Rückseite der dunkelblauen Shirts der Spieler zu lesen, die katalanische Übersetzung der Aufmunterung zudem auf der Brust. Ter Stegen hatte sich am Sonntagabend beim 5:1 des spanischen Tabellenführers beim FC Villarreal einen Patellasehnenriss im rechten Knie zugezogen und wird Barca-Coach Hansi Flick somit monatelang nicht zur Verfügung stehen.

Lewandowski mit dem Tor des Abends

Mit Ersatzkeeper Inaki Pena im Tor übernahm Barca gegen Getafe früh die Spielkontrolle, Robert Lewandowski (19.) nutzte eine unzureichende Flankenabwehr von Getafe-Keeper David Soria zur Führung. Danach biss sich der Tabellenführer an der stabilen Defensive der Gäste über weite Strecken die Zähne aus, die wenigen guten Chancen blieben teils fahrlässig ungenutzt. In der Nachspielzeit ließ Borja Mayoral (90.+4) dann auf der anderen Seite die große Ausgleichschance liegen.

Für Inaki Pena könnte der erste Startelfeinsatz als Vertreter von ter Stegen bereits der vorläufig letzte gewesen sein. Berichten zufolge ist sich der FC Barcelona bereits mit dem langjährigen polnischen Nationaltorwart Wojciech Szczesny (34) über einen Einjahresvertrag einig. Am Donnerstag soll der Medizincheck erfolgen.

Szczesny im Anflug auf Barcelona

Der international erfahrene Szczesny kehrt demnach aus dem Fußball-Ruhestand zurück, nachdem er erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin aufgelöst und seine Karriere für beendet erklärt hatte.

Bei Champions-League-Teilnehmer FC Girona hält die Sieglosserie derweil weiter an - beim 0:0 gegen Rayo Vallecano kamen die Katalanen nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge aber zumindest wieder zu einem Punktgewinn. Dank des guten Saisonstarts rangiert Girona dennoch mit acht Punkten im Tabellenmittelfeld.

Real siegt und verliert Mbappé

Tags zuvor hatte Real Madrid knapp gegen Deportivo Alaves gewonnen, verliert aber Kylian Mbappé durch eine Verletzung. Der Superstar wird vielleicht auch gegen den BVB fehlen.

Kylian Mbappe von Kylian Mbappe spricht mit Trainer Carlo Ancelotti

Mbappé erlitt nach Angaben des Champions-League-Siegers im Ligaspiel am Dienstagabend (24.09.2024) gegen Alaves (3:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Zur Ausfallzeit machten die Madrilenen keine Angaben, spanische Medien gehen von einer Pause von rund drei Wochen aus.

Damit steht zumindest ein kleines Fragezeichen hinter Mbappés Einsatz in der "Königsklasse" gegen Borussia Dortmund (22. Oktober). Vier Tage später wartet auf Real zudem der "Clasico" in der Liga gegen den FC Barcelona. Sicher fehlen wird der 25-Jährige im Derby gegen Atletico Madrid am Sonntag (29.09.2024/21 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de).

Tor zum 2:0

Gegen Alaves hatte Mbappe zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen, in der 80. Minute bat der Starstürmer um seine Auswechslung. Real-Trainer Carlo Ancelotti hatte im Anschluss zunächst betont, dass es bei Mbappé "nichts Ernstes" zu sein scheine.

Frühe Führung durch Lucas Vazquez

Nur 54 Sekunden hatte es gegen Alaves gedauert, bis Kapitän Lucas Vazquez den Meister in Führung brachte. Mbapp legte nach (40. Minute) - und traf im fünften Spiel in Serie. Für die Mannschaft um Abwehrchef und Nationalspieler Antonio Rüdiger sorgte Rodrygo (48.) für eine vermeintlich komfortable Führung, die jedoch nochmal in Gefahr geriet.

Nach einem Doppelschlag von Carlos Benavidez (85.) und Kike Garcia (86.) mussten die "Königlichen" doch noch zittern.

FC Sevilla bezwingt Real Valladolid

In einer weiteren Partie am Dienstag rang der FC Sevilla das Tabellenkellerkind Real Valladolid mit 2:1 (1:0) nieder. David Torres (45./Eigentor) und Chidera Ejuke (85.) brachten die Andalusier auf die Siegerstraße, zwischenzeitlich hatte Kike Pérez (56.) ausgeglichen. Torlos trennten sich der FC Valencia und CD Osasuna.