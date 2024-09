La Liga Lamine Yamal führt Barcelona zum nächsten Sieg Stand: 15.09.2024 18:28 Uhr

Der FC Barcelona marschiert unter dem ehemaligen Fußball-Bundestrainer Hansi Flick weiter durch die spanische Primera Division.

Barca gewann auch sein fünftes Saisonspiel beim kleinen Nachbarn FC Girona 4:1 (2:0) und festigte mit 15 Punkten und beeindruckenden 17:4 Toren Platz eins. Einziger Wermutstropfen: Linksaußen Ferran Torres sah nach hartem Foul die Rote Karte (86.).

Dani Olmo trifft nach der Pause

Beim Überraschungsdritten der Vorsaison knüpfte das Flick-Team nahtlos an die 7:0-Gala gegen Real Valladolid vor der Länderspielpause an. Lamine Yamal (30./37.) sorgte mit einem Doppelpack für die Pausenführung.

In der zweiten Halbzeit traf der Ex-Leipziger Dani Olmo (47.) in seinem dritten Spiel zum dritten Mal, Pedri (64.) ließ Tor Nummer vier folgen. Champions-League-Teilnehmer Girona kam durch Routinier Cristhian Stuani (80.) nur noch zum 1:4.

Vinicius Junior und Kylian Mbappé treffen vom Elfmeterpunkt

Tags zuvor hatte Real Madrid vor dem Champions-League-Duell mit dem VfB Stuttgart in die Spur gefunden. In San Sebastian gelang ein 2:0-Auswärtssieg, der allerdings schmeichelhaft war: Real Sociedad San Sebastian zeigte sich über 90 Minuten als ebenbürtiger Gegner und traf gleich dreimal Latte oder Pfosten des Madrider Tores.

Zwei Torschützen feiern gemeinsam - Kylian Mbappe und Vinicius Jr. von Real Madrid

Real hingegen schlug im zweiten Durchgang eiskalt zu und verwandelte zwei Strafstöße zum 2:0-Sieg. Zunächst verwandelte Vinicius Junior einen Handelfmeter zum 1:0 (58. Minute). Eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte Kylian Mbappé ebenfalls per Elfmeter auf 2:0. Tabellenführer FC Barcelona tritt am Sonntag beim FC Girona an.

Als nächstes kommt Stuttgart

Für Real geht es am Dienstag (17.09.2024) in der Champions League mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart weiter. In der Liga steht am Samstag die Partie gegen Espanyol auf dem Programm. Real Sociedad spielt am Dienstag bereits in der Liga, es steht das Gastspiel auf Mallorca an.