Unwetterkatastrophe in Spanien Auch Ligaspiel von Real in Valencia abgesagt Stand: 31.10.2024 15:25 Uhr

Der spanische Fußballverband RFEF hat wegen der Unwetterkatastrophe im Osten des Landes mit bisher knapp 100 Toten auch zwei Spiele der ersten Liga abgesagt.

Von sid

Betroffen sind die für das Wochenende geplanten Begegnungen des FC Valencia gegen Real Madrid und des FC Villarreal gegen Rayo Vallecano. Beide wurden auf Antrag der Liga zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben.

Schweigeminute für Flutopfer

"Es wurde vereinbart, Spiele zu verschieben, die in professionellen und nichtprofessionellen Wettbewerben ausgetragen werden sollten, sowohl im 11-gegen-11-Fußball als auch im Hallenfußball (in der Region Valencia)", teilte die RFEF mit. Die Region um Valencia, der drittgrößten Stadt des Landes, war am Dienstag am schwersten von den Unwettern getroffen worden. Bei Spielen am Wochenende wird eine Schweigeminute für die Flutopfer abgehalten.

Weitere Absagen möglich

Bereits abgesagt worden waren die für Mittwoch vorgesehen Pokalspiele von Valencia beim Sechstligisten Parla Escuela sowie von Stadtrivale UD Levante beim viertklassigen Pontevedra CF. Auch die für Donnerstag geplanten Partien des FC Getafe beim Sechstligisten Manises sowie zwischen den unterklassigen Klubs Hercules Alicante und SD Ejea mussten verschoben werden. Alle Partien sollen in der kommenden Woche nachgeholt werden. Weitere Absagen seien möglich, teilte der Verband mit.