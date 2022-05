Seine Beweggründe dafür legte er in einem Interview mit dem TV-Sender Sky Sports offen: "Ich habe viel zu lange gelogen. Es war endlich an der Zeit, dass die Leute mein wahres Ich kennen lernen." Am Tag, als er seiner Mutter und seiner Schwester von seinem Entschluss erzählt hatte, sich zu offenbaren, schoss er für Blackpool vier Tore, erzählte Daniels. Dies habe gezeigt, welch "riesige Last mir von den Schultern genommen wurde" .

Viel Unterstützung für Daniels nach Coming-Out

Für sein Coming-Out, das erste eines aktiven männlichen Fußballprofis in Europa seit Justin Fashanu 1990, bekam Daniels ein großes Echo und viele Solidaritätsbekundungen. Aus der britischen Politik, aber auch aus dem englischen Fußball, etwa von Nationalmannschaftskapitän Harry Kane.

"Fußball sollte ein Spiel für alle sein" , schrieb Prince William, zugleich auch Vorsitzender der englischen Football Association, bei Twitter. "Was Jake getan hat, erfordert Mut, und sorgt hoffentlich dafür, Schranken zu beseitigen, die in unserer Gesellschaft keinen Platz haben."

Daniels habe mit seinem Bekenntnis einen Weg geebnet "für viele, die nach ihm kommen werden" , sagte BBC-Moderator und Fußballlegende Gary Lineker.

Debatte um Toleranz - trotz Regenbogenfarben bei der EM

Damit sprach Lineker, der sich auch sonst gerne nachdenkliche Aussagen zu gesellschaftspolitischen Dingen leistet, eine weitere, große Frage an: Wieso haben sich im Jahr 2022 eigentlich nicht noch mehr Fußballer offen zu ihrer Homosexualität bekannt? Wo doch, zumindest in weiten Teilen Europas, überall Toleranz und Vielfalt propagiert wird, auch bei großen Fußballturnieren.

Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer lief Nationaltorhüter Manuel Neuer mit einer Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben auf. Der DFB schrieb sich als EM-Gastgeber Toleranz auf die Fahne und stritt sogar öffentlich mit der UEFA darüber, ob das Münchner Stadion in Regenbogenfarben illuminiert werden durfte.

Einen aktiven Bundesligafußballer, der sich offen zur Homosexualität bekennt, hat es aber auch in Deutschland bislang nicht gegeben. Thomas Hitzlsperger wagte das Coming-Out erst nach dem Ende seiner Karriere.