Englischer Fußballprofi macht Homosexualität öffentlich

Bisher nur wenige Sportler mit Coming-Out

Zuletzt hatte in England im Jahr 1990 der inzwischen verstorbene Justin Fashanu seine Sexualität offenbart, in Deutschland als bisher einziger Profi der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger nach dem Ende seiner Karriere. 2013 tat es der frühere US-Nationalspieler und Ex-Major-League-Soccer-Profi Robbie Rogers.

Daniels überwand anfängliche Zweifel

Blackpools Jake Daniels beim Aufwärmen

Vor dem Interview habe er seine Familie und seinen Club darüber informiert, so Daniels. " Lange Zeit habe ich gedacht, dass ich meine Wahrheit verbergen würde, weil ich ein Fußballprofi sein wollte, was ich jetzt bin ", sagte der Angreifer, der von anfänglichen Zweifeln berichtete: " Ich habe mich gefragt, ob ich warten sollte, bis ich mich zur Ruhe setze, bevor ich es öffentlich mache. "

Daniels: " Ich will nicht mehr lügen "

" Ich will einfach nicht mehr lügen ", sagte Daniels und äußerte die Hoffnung, dass andere aktive Spieler seinem Vorbild folgen: " Ich bin erst 17, aber ich bin mir im Klaren darüber, dass es das ist, was ich machen will ", so der Blackpool-Jungstar, " und wenn dadurch, dass ich mein Coming-out habe, andere Leute das sehen und das Gefühl bekommen, dass sie vielleicht dasselbe tun können, wäre das genial. "