Australischer Profi mit Coming-out

"Ich bin stolz darauf, bekannt zu geben, dass ich schwul bin" , schrieb der 21 Jahre alte Cavallo am Mittwoch (27.10.2021) in seinen sozialen Netzwerken. Später verbreitete sein Verein Adelaide United ein Video, in dem Cavallo über sein Coming-out spricht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Es habe ihn Überwindung gekostet, aber jetzt sei er befreit und glücklich. Mit dem Coming-out, für das er in den sozialen Netzwerken viel Anerkennung bekommt, wolle er ein Vorreiter sein. Cavallo schreibt, dass er der einzige offen schwule Fußballer sei, der in einer höchsten nationalen Liga spiele.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Das dürfte stimmen, denn im Gegensatz zu Fußballerinnen, die ihre Homosexualität auch während ihrer aktiven Karriere publik machten, rangen sich die ganz wenigen Männer meistens erst anschließend dazu durch. Prominentestes Beispiel ist der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, heute Sportvorstand beim VfB Stuttgart.

Aufrufe und Ermunterungen