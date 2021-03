Premier League: Manchester City jubelt auch gegen Wolverhampton

Die "Citizens" siegten am Dienstagabend (02.03.2021) letztendlich klar mit 4:1 (1:0) und liegen damit mit einem ausgetragenen Spiel mehr gleich 15 Punkte vor dem zweitplatzierten Stadtrivalen Manchester United. Es war der 21. Pflichtspielsieg in Serie.

City dreht spät auf

Ein Eigentor von Leander Dendoncker (15. Minute) hatte die Mannschaft von Pep Guardiola in Führung gebracht, Conor Coady glich nach einer guten Stunde aus. Erst in der 80. Minute gelang Gabriel Jesus dann der neuerliche Führungstreffer. Riyad Mahrez (90.) und erneut Jesus (90.+ 5) stellten den am Ende deutlichen Endstand her. Ilkay Gündogan wurde diesmal nur eingewechselt, leitete aber den vierten Treffer des Tabellenführers ein.

red/sid/dpa | Stand: 02.03.2021, 23:06