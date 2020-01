Der Titelverteidiger setzte sich beim starken Aufsteiger Sheffield United am Dienstagabend (21.01.20) mit 1:0 (0:0) durch. Der erst kurz vorher eingewechselte Sergio Agüero entschied die Partie in der 73. Minute und bescherte ManCity mit seinem 16. Saisontor den Sieg.

Manchesters Jesus vergibt Elfmeter

Das Team von Trainer Pep Guardiola tat sich an der Bramall Lane schwer, hätte allerdings schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Nach einem Foul an Riyad Mahrez bekam City einen Strafstoß zugesprochen. Doch Gabriel Jesus scheiterte mit seinem Schuss in der 36. Minute am starken Sheffield-Torwart Dean Henderson, einer Leihgabe von Manchester United. Von seinen letzten sechs Strafstößen verwandelte Jesus nur drei.

Durch den Auswärtserfolg verkürzte ManCity den Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp zumindest bis Donnerstagabend auf 13 Punkte. Dann spielt Liverpool bei den Wolverhampton Wanderers. Die Reds haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert als der Tabellenzweite City.

Luiz fliegt im London-Derby vom Platz

Der FC Chelsea kam im London-Derby gegen den FC Arsenal trotz mehr als einer Stunde in Überzahl und zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (1:0). Der Arsenal-Verteidiger und frühere Chelsea-Profi David Luiz sah nach einem Schubser im Strafraum nach 26 Minuten die Rote Karte, den fälligen Strafstoß für Chelsea verwandelte Jorginho (28.). Zuvor hatte Mustafi einen verunglückten Rückpass auf Leno gespielt, der von Tammy Abraham erlaufen wurde.

Nach dem Ausgleich für Arsenal durch den 18-jährigen Gabriel Martinelli (63.) schoss César Azpilicueta (84.) die Hausherren an der Stamford Bridge wieder in Führung. Doch Héctor Bellerín (87.) gelang erneut der Ausgleich für die Gunners.

Teammanager Jürgen Klopp tritt mit dem Champions-League-Sieger Liverpool, der 13 Punkte Vorsprung und zwei Spiele weniger absolviert hat, am Donnerstag (22.01.20) bei den Wolverhampton Wanderers an.

Hasenhüttl feiert dritten Sieg im vierten Spiel

Der ehemalige Leipziger Trainer Ralph Hasenhüttl gewann mit dem FC Southampton 2:0 (1:0) bei Crystal Palace und entfernt sich immer weiter aus dem Tabellenkeller. Nach dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen liegt Southampton acht Zähler vor den Abstiegsrängen.

Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti verspielte mit dem FC Everton einen sicher geglaubten Sieg. Gegen Newcastle United führte sein Team bis zur vierten Minute der Nachspielzeit 2:0, ehe Florian Lejeune innerhalb von 102 Sekunden zweimal für die Gäste traf.

