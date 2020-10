Premier League: Aston Villa beschert Liverpool Rekord-Niederlage, Arsenal überzeugt

Was für ein Abend in der Premier League: Nach dem 1:6 von Solskjaers Manchester United ereilte den FC Liverpool die höchste Niederlage der Klubgeschichte. Das Team von Jürgen Klopp ging bei Aston Villa mit 2:7 (1:4) unter und rutschte in der Tabelle auf Rang fünf ab.

Aston Villa mit Sahnetag

Es war kaum zu glauben: The Villans starteten mutig und belohnten sich gleich nach fünf Minuten mit dem 1:0 durch Ollie Watkins (4.). Liverpool-Keeper Adrian leitete das erste Gegentor bereits mit einem haarsträubenden Fehlpass im eigenen Strafraum ein. Als Liverpool sich von dem frühen Schock erholt zu haben schien und das Spiel kontrollierte, schlug das Team von Dean Smith zum zweiten Mal zu: wieder Ollie Watkins - 2:0 (22.).

Wieder musste der FC Liverpool sich aufrappeln und Mohamed Salah gelang auch der Ausgleich (33.). Doch wer dachte, dass das eine Art Weckruf für die Reds war, wurde enttäuscht. Wieder drehten die Gastgeber auf und legten mit John McGinn (35.) und dem nächsten Treffer von Ollie Watkins (39.) noch vor der Pause nach.

Überraschung geglückt - keine Chance für Liverpool

Nach der Halbzeit ging das Torfestival munter weiter. In der 55. Minute erhöhte Ross Barkley für die Gastgeber, keine fünf Minuten später lies Mohamed Salah via Flachschuss die Hoffnung des Favoriten noch einmal aufkeimen.

Doch es blieb bei der Überraschung: Jack Grealish setzte noch zwei sehenswerte Treffer obendrauf (66., 75.), kurz vor Ende der regulären Spielzeit war sogar der achte Treffer noch drin: Bertrand Traoré zog in den Strafraum ein. Aber kurz bevor er aus kurzer Distanz zum Schuss ansetzte, grätschte James Milner noch dazwischen. Dennoch: Es bleibt ein denkwürdiger Abend im Villa Park.

Manchester startet gut und geht dann unter

Nach einem turbulenten Start mit frühem Rückstand deklassierten die "Spurs" von Trainer José Mourinho Manchester am Sonntag (04.10.2020) im Old Trafford mit 6:1 (4:1). Tottenham profitierte dabei auch von einer Roten Karte für United, dessen Trainer Mourinho von 2016 bis 2018 war.

Gastgeber United hatte eigentlich den besseren Start und bekam schon nach einer Minute einen Strafstoß zugesprochen, den Bruno Fernandes (2. Minute) verwandelte. Doch die "Spurs" drehten die Partie schnell durch Tore von Tanguy Ndombele (4.) und Heung-Min Son (7.). Nachdem der Schiedsrichter Anthony Martial für eine Tätlichkeit mit Rot vom Platz geschickt hatte, trafen Harry Kane (31.) und Son (37.) für Tottenham.

In der zweiten Hälfte erhöhten Serge Aurier (51.) und erneut Kane (79./Strafstoß) für die Gäste. Für Tottenham war es das vierte Pflichtspiel in acht Tagen und das dritte in dieser Woche. Am Dienstag hatten sich die Londoner im Ligapokal gegen Chelsea durchgesetzt. Am Donnerstag qualifizierten sich die "Spurs" mit einem 7:2 gegen Maccabi Haifa für die Europa-League-Gruppenphase.

Arsenal wieder vorne dabei

Arsenal´s Spieler bejubeln das Tor von Nicolas Pepe (m)

Arsenal besiegte am Sonntag Sheffield United mit 2:1 (0:0). Für Arsenal war es der dritte Saisonsieg. Der 19-jährige Bukayo Saka (61. Minute), der unter der Woche erstmals für den Kader der englischen Nationalmannschaft nominiert worden war, und Nicolas Pépé (64.) trafen für die Gastgeber. Torwart Bernd Leno hatte bei Sheffields spätem Anschlusstreffer durch David McGoldrick (83.) keine Chance.

Özil erneut nicht im Kader

Arsenal schob sich somit in der Tabelle vor den FC Chelsea zumindest vorläufig auf einen Champions-League-Platz. Die "Blues" hatten mit den Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner am Samstag einen 4:0-Sieg gegen Crystal Palace gefeiert.

Der deutsche Ex-Weltmeister Mesut Özil gehörte bei Arsenal erneut nicht zum Kader. Der 31-Jährige, dessen Vertrag bis zum Sommer 2021 läuft, spielt unter Coach Mikel Arteta bei den Londonern keine Rolle mehr. Einen vorzeitigen Abschied hat Özil aber mehrfach kategorisch ausgeschlossen.

Leicester verliert Spiel und Tabellenführung

Leicester City, nach dem 3. Spieltag noch Tabellenführer, verlor dagegen deutlich zu Hause gegen West Ham United. Durch das 0:3 (0:2) musste Leicester die erste Saisonniederlage einstecken.

Die Wolverhampton Wanderers gewannen gegen den FC Fulham mit 1:0 (0:0). Der FC Southampton setzte sich zu Hause gegen West Bromwich Albion mit 2:0 (1:0) durch.

red/sid/dpa | Stand: 04.10.2020, 22:10