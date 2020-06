Liverpool strauchelt, Pulisic trifft bei Chelsea-Sieg

Auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren kamen Jürgen Klopp und der FC Liverpool im Stadtderby beim FC Everton nicht über ein 0:0 hinaus, der erste Matchball zum Titelgewinn muss damit noch warten. Angesichts von 23 Punkten Vorsprung und dem erst dritten Saisonspiel ohne Sieg bleibt die Meisterschaft dennoch nur eine Frage der Zeit.

Sollte Manchester City als letzter verbliebener Kontrahent am Montag seine Partie gegen den FC Burnley verlieren, könnte am Mittwoch mit einem Sieg gegen Crystal Palace an der heimischen Anfield Road doch schon die 19. Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht werden. Ansonsten könnten die Reds den Triumph spätestens im direkten Duell bei den Citizens am 2. Juli perfekt machen.

Liverpool mit Druck und Glück

Nach dem Restart hatte die Klopp-Elf allerdings noch einige Anlaufschwierigkeiten, ungewohnte Ungenauigkeiten prägten das Spiel des LFC vor der Pause. Im zweiten Durchgang erhöhten die Reds den Druck und schnürten den Stadtrivalen tief in der eigenen Hälfte ein.

Doch die größte Chance vergab auf der Gegenseite das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti. Dominic Calvert-Lewin scheiterte am glänzend reagierenden Alisson Becker, Tom Davies setzte den Nachschuss an den Pfosten (80.).

Milner und Matip verletzt runter

Klopp musste zweimal verletzungsbedingt wechseln: James Milner (43.) hatte offenbar Probleme am linken Oberschenkel und Joel Matip (73.) bekam bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der Liga seit Oktober Schmerzen am Fuß.

Chelsea dreht Spiel bei Aston Villa

Christian Pulisic vom FC Chelsea bejubelt sein Tor

Der FC Chelsea, ab Juli Arbeitgeber des deutschen Fußball-Nationalspielers Timo Werner, drehte sein Auswärtsspiel bei Aston Villa und besiegte den Aufsteiger mit 2:1 (0:1).

Der kurz zuvor eingewechselte, ehemalige Dortmunder Christian Pulisic (60. Minute) und der Franzose Olivier Giroud (62.) trafen in Birmingham für die Gäste. Aston Villa, das nach der Heimpleite auf dem vorletzten Tabellenplatz bleibt, war zunächst durch Kortney Hause (43.) in Führung gegangen.

Chelsea baut Vorsprung aus

Durch den Sieg im Villa Park festigte Chelsea den vierten Platz und baute den Vorsprung auf den Fünften Manchester United auf fünf Punkte aus. Die Londoner, die im Champions-League-Achtelfinale nach einem 0:3 im Hinspiel gegen den FC Bayern vor dem Aus stehen, haben somit gute Chancen, in der kommenden Saison wieder in der Königsklasse zu starten.

Werner hat mit RB Leipzig bereits das Viertelfinale erreicht. Da der 24-Jährige schon im kommenden Monat nach London wechselt, wird er in der laufenden Champions-League-Saison aber nicht mehr für die Sachsen spielen. Ab dem Viertelfinale sollen die restlichen Partien erst im August in einem Blitzturnier in Lissabon ausgetragen werden.

