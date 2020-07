Zidane: "Sehe mich noch nicht als Meister"

Der Trainer will aber nicht zu früh gefeiert werden: "Noch sehe ich mich überhaupt nicht als Meister. Wir haben noch zwei Spiele und als nächstes eine schwere Partie zu Hause", sagte Zidane nach dem 2:1 beim FC Granada.

Es war einer dieser vielen Siege, bei denen Real Madrid keinen Glanz versprühte, sondern einfach nur die Punkte einsammelte. Immerhin benötigte die Mannschaft um Kapitän Sergio Ramos keinen Elfmeter. Davon hatte es in den vergangenen Wochen einige gegeben, und davon waren wiederum einige sehr zweifelhaft. Die Konkurrenz - namentlich der FC Barcelona - witterte eine Verschwörung der Videoassistenten. Aber da auch der große Rivale einige merkwürdige Elfmeter zugesprochen bekam, ebbte die Diskussion schnell ab.

Real gewann auch mit mäßigen Leistungen

Real Madrid wird höchstwahrscheinlich Meister, weil es auch nach mäßigen Leistungen gewann, während der FC Barcelona, der als Tabellenführer aus der Coronapause kam, zu häufig Punkte verlor. Der Schlüssel zum Titel war die Konstanz nach der Corona-Pause: Mit neun Siegen in neun Spielen wurde aus den zwei Punkten Rückstand ein Vorsprung von vier Zählern auf Barca, das sich drei Unentschieden erlaubte. Während Real mit kalter Effizienz durch die Liga rumpelte, verlor sich Barca in unnötigen Dauerdiskussionen um Trainer Quique Setien und die Vertragssituation von Weltstar Lionel Messi.

Für Toni Kroos war der Weg zu seiner erst zweiten spanischen Fußball-Meisterschaft mit Real Madrid alles andere als leicht. "Difficult one", schrieb der Rio-Weltmeister nach dem hart erkämpften 1:0 bei Espanyol Barcelona Ende Juni im Netz, also etwa: "Schwieriges Ding". Vier Tage später, nach dem mühsamen 1:0 gegen Getafe, twitterte er abermals: "Difficult one". Und wiederum drei Tage danach, in Bilbao war ein 1:0 geglückt, genau: "Difficult one".

Zinedine Zidane, 48 Jahre alt, ist in der zweiten Saison seiner zweiten Amtszeit als Cheftrainer. Nach dem dritten Sieg in der Champions League hintereinander (zuvor war es keiner Mannschaft gelungen, den Titel zu verteidigen), hatte er gekündigt. Die Mannschaft, so Zidane, brauche eine Veränderung, um weiter erfolgreich zu sein. Das war im Mai 2018. Im März 2019 kam Zidane zurück, weil die Veränderung den "Königlichen" doch nicht gut getan hatte.

Meisterfeier fällt wegen Corona aus

Die große Party nach dem 34. Titel für den Rekordmeister wird allerdings ausfallen: Angesichts der wieder steigenden Zahl der Corona-Fälle hat der Klub eindringlich an seinen Anhang appelliert, auf die üblichen Feierlichkeiten am Cibeles-Brunnen zu verzichten.

"Wir wollen Titel gewinnen, um sie mit unseren Fans feiern zu können", hieß es in einer Erklärung des Klubs, "aber wir sind uns darüber bewusst, dass die Zeiten, in denen wir leben, uns dazu zwingen, die nötigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen".

red/sid/dpa | Stand: 16.07.2020, 07:00