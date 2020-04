Im Gegensatz zu Spielern aus den Top-Ligen in Deutschland, Spanien und Italien wollen die englischen Profis vorerst keine Gehaltseinbußen hinnehmen. Die Spielergewerkschaft PFA (Professionel Footballers' Association) begründete die Haltung damit, dass der englischen Regierung so rund 227 Millionen Euro über einen Zeitraum von zwölf Monaten an Steuergeldern verloren gingen. "Das würde auf Kosten unseres nationalen Gesundheitsdienstes NHS oder anderen staatlich unterstützten Diensten gehen" , teilte die PFA mit.

Kritik auch aus der Politik

Die Premier-League-Klubs waren am Freitag (03.04.2020) übereingekommen, die Spieler um einen Gehaltsverzicht von 30 Prozent zu bitten. Sollte die Saison nicht beendet werden können, müsste die Liga womöglich 866 Millionen Euro an die TV-Rechteinhaber zurücküberweisen. "Die Spieler sind sich bewusst, dass die kombinierte Steuer auf ihre Gehälter einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung wesentlicher öffentlicher Dienstleistungen leistet - die derzeit besonders wichtig sind" , teilte die PFA mit.

Diese Haltung rief Kritik hervor. Oliver Dowden, Staatssekretär für Digitales, Kultur, Medien und Sport, schrieb auf Twitter, dass die Leute in Krisenzeiten "keine Kämpfe innerhalb unseres Nationalsports" sehen wollen. "Der Fußball muss seinen Teil dazu beitragen, dass der Sport versteht, welchem Druck seine schlechter bezahlten Mitarbeiter, Gemeinschaften und Fans ausgesetzt sind."

Liverpool greift auf staatliche Unterstützung zurück

Kritik müssen sich aber auch einige Klubs gefallen lassen. Am Samstag hatte der FC Liverpool mitgeteilt, zahlreiche Mitarbeiter in Zwangsurlaub zu schicken. Die "Reds" greifen damit auf ein wegen der Coronakrise auferlegtes staatliches Programm zurück.