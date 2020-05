Obwohl wegen der Corona-Pandemie nicht abzusehen ist, wann in England wieder Fußball in vollen Stadien gespielt werden kann, trifft Manchester United Vorbereitungen für die Rückkehr der Fans ins Old Trafford. Der Klub hat gerade verkündet, zur kommenden Saison rund 1500 Plätze nach dem Safe-Standing -Prinzip zu installieren.

Gemeint sind damit Klappsitze mit Geländer, die sich leicht in Stehplätze umwandeln lassen und in vielen Bundesliga-Stadien Standard sind. Dass dieses System auch beim englischen Rekordmeister zur Anwendung kommen soll, ist ein Indiz für eine nahende Revolution. Es ist ein Indiz für die Rückkehr der Stehplätze in England.

Sitzplatz-Gebot nach Hillsborough-Katastrophe

Im so genannten Mutterland des Fußballs müssen die Profi-Stadien reine Sitzplatz-Spielstätten sein. Das hat die Regierung von Premierministerin Margaret Thatcher nach der Hillsborough-Katastrophe von 1989 verfügt. Damals starben beim Halbfinale des FA -Pokals zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest im Hillsborough-Stadion in Sheffield 96 Liverpool-Fans. Der Jüngste von ihnen war gerade einmal zehn Jahre alt, es war der Cousin des späteren Liverpool-Kapitäns Steven Gerrard.

Zwar waren nicht die Stehplätze schuld an dem Desaster, sondern Fehler der Polizei beim Umgang mit dem Zuschauer-Andrang, doch die Thatcher-Regierung nutzte die Tragödie, um in den Hochzeiten des englischen Hooliganismus hart gegen Fußball-Fans durchzugreifen. Englands Stadien sind danach sicherer geworden, doch weil auch die Eintrittspreise stiegen und die Premier League zu einer milliardenschweren Unterhaltungsshow für Besucher aus der ganzen Welt wurde, ist von der berühmten englischen Atmosphäre nicht mehr viel geblieben.

Safe-Standing-Bereiche für bessere Atmosphäre

Um die Stimmung zu verbessern, setzen sich viele Fans seit Jahren für die Rückkehr der Stehplätze ein. Sie argumentieren damit, dass in einigen Sektoren der Stadien ohnehin gestanden wird, weil die Ordnungskräfte ein Auge zudrücken. Dann könnte man auch gleich Safe-Standing-Bereiche einrichten, anstatt zu riskieren, dass Zuschauer beim Torjubel über die flachen Schalensitze stürzen.

Die Stehplatz-Debatte wird in England wegen Hillsborough so emotional und teilweise irrational geführt, dass es für Beobachter aus dem Ausland befremdlich wirken kann. Doch es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren. Mittlerweile gibt es kaum noch Stehplatz-Gegner: "D ie Fans wollen Safe Standing, weil es sicherer ist und die Stimmung verbessert. Es gibt keinen Verein mehr im Land, der sich öffentlich dagegen stellen würde ", sagt Jon Darch im Gespräch mit der Sportschau.

Manchester United als starkes Vorbild für Premier-League-Klubs

Er betreibt die so genannte Safe Standing Roadshow, mit der er durch England reist und Fans und Vereine von der Klappsitz-Lösung überzeugen will. Auch bei Vertretern von Manchester United hat er dafür geworben. Dass einer der größten Klubs der Welt künftig Stehplätze anbieten will, hat seiner Meinung nach Signalwirkung, obwohl es in der Premier League auch schon in den Stadien von Tottenham und Wolverhampton Bereiche mit Safe-Standing-Prinzip gibt: " United ist United. Die Wahrnehmung ist: Wenn United es macht, werden alle anderen Klubs folgen. " Dann wird es auch bei anderen Klubs bald Stehplätze geben. Davon ist er überzeugt.

Wobei man dazu sagen muss, dass Englands Rekordmeister offiziell gar keine 1500 Stehplätze schafft. Er schafft 1500 Sitzplätze, auf denen auch gestanden werden kann, wenn die Fans das wollen, und wo das künftig sicherer ist als bisher. Weil die Gesetzgebung weiter reine Sitzplatz-Stadien im englischen Profifußball vorschreibt, darf Manchester United sein Manöver nicht als Vorstoß beim Safe Standing verkaufen und vermeidet auch entsprechende Signalworte. In seiner Mitteilung spricht der Klub von "Barrier Seats". Doch er gesteht auch, dass er schon einmal Vorbereitungen trifft für den Fall, dass sich die Gesetze ändern und Stehplätze in England bald auch offiziell erlaubt werden.

Die Zeichen stehen auf Safe Standing

Die konservative Regierung hat sich zu diesem Ziel bekannt, und die Regierungsbehörde für Stadionsicherheit kam im Februar in einem vorläufigen Untersuchungsbericht zu dem Schluss, dass Safe Standing tatsächlich die Sicherheit im Stadion erhöht. Obwohl der Fußball im Moment ruht, arbeitet die Behörde weiter an der Studie und will " im Laufe des Sommers " ihre finalen Ergebnisse vorlegen, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Sportschau bestätigte.

Sollte auch dieses Fazit positiv sein, sieht Stehplatz-Aktivist Darch keine Hindernisse mehr für eine Abkehr von der Politik der reinen Sitzplatz-Spielstätten. Er wagt eine Prognose für die Zeit nach der Corona-Krise: " Wenn die Fans irgendwann in die Stadien zurückkehren, könnten verschiedene Vereine schon Stehplatz-Bereiche haben und diese auch als Stehplatz-Bereiche betreiben. " Die Revolution auf den Rängen wäre vollzogen.

Stand: 01.05.2020, 16:57