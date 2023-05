Letzte Entscheidungen Relegation und Endspiele - was im Fußball jetzt noch ansteht Stand: 30.05.2023 12:45 Uhr

Der deutsche und internationale Fußball geht auf die Zielgerade. Welche Entscheidungen stehen noch an? Wir haben den Überblick.

Mittwoch, 31. Mai

Finale der Europa League: FC Sevilla - AS Rom (21.00 Uhr)

Im Finale der Europa League stehen sich in Budapest der FC Sevilla und die AS Rom gegenüber. Für die Spanier wäre es der siebte Streich. Sechsmal haben sie den Wettbewerb inklusive seines Vorgängers UEFA-Cup schon gewonnen und damit so häufig wie kein anderer Klub. Für Roms Trainer José Mourinho ist es bereits das sechste Europapokal-Endspiel als Trainer. Sollte er es gewinnen, würde er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Bisher teilt er sich die Bestmarke mit Ex-Bayern-Coach Giovanni Trapattoni, der ebenfalls fünf europäische Titel geholt hat. Die Roma hatte im Halbfinale den letzten Bundesliga-Vertreter Bayer Leverkusen ausgeschaltet.

Donnerstag, 1. Juni

Bundesliga-Relegation, Hinspiel: VfB Stuttgart - Hamburger SV (20.45 Uhr)

Der VfB Stuttgart kämpft gegen den Hamburger SV um den Verbleib in der deutschen Eliteliga. Die Schwaben waren in der Bundesliga auf Rang 16 gelandet, den Hamburgern wurde vom 1. FC Heidenheim der zweite direkte Aufstiegsplatz in letzter Sekunde noch entrissen. Das Hinspiel findet in Stuttgart statt.

Freitag, 2. Juni

Zweitliga-Relegation, Hinspiel: SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld (20.45 Uhr)

Der Zweitliga-16. Arminia Bielefeld bekommt es mit dem SV Wehen Wiesbaden zu tun. Der Drittligist belegte in der abgelaufenen Saison zwar nur den vierten Platz, profitierte aber von der Regelung, dass der SC Freiburg II als Zweitvertretung eines Bundesligisten nicht in die 2. Liga aufsteigen darf. In dieser Relegation hat der Außenseiter am Freitag zunächst Heimrecht.

Samstag, 3. Juni

DFB-Pokal, Finale: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (20:00)

Titelverteidiger Leipzig muss im Endspiel in Berlin gegen Eintracht Frankfurt ran. Für die Sachsen wäre es der zweite Erfolg in Serie, die Hessen gewannen den Pokal schon fünfmal, zum bisher letzten Mal 2018. Mit einem Sieg könnten die Frankfurter in die Europa League einziehen, für den scheidenden Trainer Oliver Glasner ist es das letzte Spiel als Eintracht-Coach.

Frauen-Champions-League, Finale: FC Barcelona - VfL Wolfsburg (16:00)

Der "Triple-Traum" lebt bei Alexandra Popp und Co. Nach Meisterschaft und Pokalsieg wollen die Frauen des VfL Wolfsburg auch das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona gewinnen. In Eindhoven hofft das Team auf viele deutsche Fans.

FA-Cup-Finale in England: Manchester City - Manchester United (16.00)

Stadtduell im prestigeträchtigen FA Cup, "Skyblues" gegen "Red Devils": Im Londoner Wembley-Stadion treffen Manchester City und Manschester United aufeinander. Für Meister City, der ja auch noch im Champions-League-Endspiel steht, geht es um das begehrte "Triple". Stadtrivale United würde das wohl nur zu gerne verhindern.

Amateurfußball: Der große Finaltag der Amateure (12.05)

Am großen Finaltag der Amateure spielen die 21 Landesverbände des DFB ihren Pokalsieger aus. Die Sieger spielen zudem in der kommenden Saison in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Das Erste berichtet ab 12.05 rund sieben Stunden live. Es gibt drei Konferenzen, 16 Spiele sind zudem in voller Länge im Livestream zu sehen.

Montag, 5. Juni

Bundesliga-Relegation, Rückspiel: Hamburger SV - VfB Stuttgart (20.45 Uhr)

Showdown in Hamburg. Beim Relegations-Rückspiel hat der Zweitligist Heimrecht gegen das Team aus der Bundesliga. Die Statistik spricht für Stuttgart. Die Relegationsspiele wurden in der Saison 2008/09 wieder eingeführt. Seitdem hat sich in 14 Duellen mit dem Zweitligisten elfmal der Bundesligist durchgesetzt. Die Auswärtstorregel greift nicht mehr. Bei gleicher Trefferanzahl nach Hin- und Rückspiel wird die Parie um zweimal 15 Minuten verlängert. Steht danach immer noch kein Sieger fest, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Dienstag, 6. Juni

Zweitliga-Relegation, Rückspiel: Arminia Bielefeld - SV Wehen Wiesbaden (20.45 Uhr)

Im Rückspiel hat die Arminia die Chance, daheim ihren Platz in der zweiten Liga zu verteidigen. Doch die Statistik spricht für den Außenseiter. In der Relegation behielt das klassenhöhere Team nur in vier von 14 Fällen die Oberhand. Auch in Bielefeld gilt: Steht es nach Hin- und Rückspiel remis, gibt es Verlängerung und Elfmeterschießen.

Mittwoch, 7. Juni

Europa-Conference-League-Finale. AC Florenz – West Ham United (21.00 Uhr)

In Prag spielen der AC Florenz und West Ham United um den Titel in der Europa Conference League. Beide Klubs warten schon ewig auf einen internationalen Erfolg - West Ham seit 1965, Florenz seit 1961.

Aufstiegs-Playoff-Hinspiel zur 3. Liga: Energie Cottbus - SpVgg Unterhaching (N.N.)

Die Meister der Regionalligen Südwest (SSV Ulm), West (Preußen Münster) und Nord (VfB Lübeck) sind direkt in die 3. Liga aufgestiegen. Der vierte Aufsteiger wird in zwei Playoff-Duellen zwischen den Meistern der Regionalligen Nordost und Bayern ermittelt. Dabei trifft Energie Cottbus auf die SpVgg Unterhaching, das Hinspiel wird in der Lausitz angepfiffen.

Samstag, 10. Juni

Champions-League-Finale: Manchester City - Inter Mailand (21.00)

Holt sich Manchester City den langersehnten ersten Titel in der Champions League. Im Finale in Istanbul muss das Team aus der englischen Premier League gegen Inter Mailand antreten. Die Italiener haben den Henkelpott schon dreimal gewonnen - zum bisher letzten Mal 2010.

Sonntag, 11. Juni

Aufstiegs-Playoff-Rückspiel zur 3. Liga: SpVgg Unterhaching - Energie Cottbus (N.N.)

Wer steigt als viertes Team in die 3. Liga auf? Im Playoff-Rückspiel in Unterhaching erwartet die SpVgg aus der Regionalliga Bayern das Team von Energie Cottbus aus der Regionalliga Nordost.

Montag, 12. Juni

Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft

Nachdem alle internationalen Titel vergeben sind, trifft sich die deutsche Nationalmannschaft zu gleich drei Testländerspielen. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick spielt am Montag, dem 12. Juni, gegen die Ukraine (18.00), am Freitag (16. Juni) geht es dann nach Polen (20.45). Letzter Testgegner vor der Sommerpause ist am Dienstag (20. Juni) dann Kolumbien (20.45).

Donnerstag, 20. Juli

Start der Frauen-WM

Höhepunkt des Fußball-Sommers ist die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Los geht es am 20. Juli. Das deutsche Team trifft trifft in der Vorrunde auf Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August).