Video: FC Bayern: Zuversicht trotz Formschwäche

Morgenmagazin. . 01:41 Min. . Das Erste.

Trotz der zuletzt wenig überzeugenden Auftritte möchte der FC Bayern München am Dienstagabend in der heimischen Allianz Arena gegen den FC Villarreal in das Halbfinale der Champions League einziehen. | video