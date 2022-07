Rekord-Temperaturen in England Hitzewelle trifft die EM - DFB-Frauen haben frei Stand: 18.07.2022 09:04 Uhr

Erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnung sollen die Temperaturen in England über 40 Grad Celsius steigen. Die deutsche Mannschaft hat heute einen freien Tag und spielt erst am Donnerstag wieder. In EM-Vorrundengruppe D geht es derweil um das letzte Ticket fürs Viertelfinale.

Von Florian Neuhauss (London)

Während sich das Bild in den Stadien kaum von der Normalität unterscheidet, gibt es in weiten Teilen Englands kaum noch einen grünen Grashalm. Der sonst so gerühmte englische Rasen ist den Temperaturen und dem ausbleibenden Regen zum Opfer gefallen. Der weltberühmte Hyde Park in London gleicht einer Steppe, in der nur noch die deutlich tiefer wurzelnden Bäume an die alte Schönheit erinnern.

Weil angesichts der zu erwartenden Temperaturen "Risiken für Leib und Leben" nicht nur bei Menschen aus den Risikogruppen bestehen, hat das für nationale Wettervorhersagen zuständige Met Office in Großbritannien zum ersten Mal überhaupt Alarmstufe Rot ausgerufen. Die bisher höchste in England gemessene Temperatur liegt bei 38,7 Grad - am 25. Juli 2019 in Cambridge. Nun soll es im Großraum London auf bis zu 40 Grad rauf gehen.

Montag frei, Dienstag frühes Training

Die deutschen Fußballerinnen werden es an diesem Montag (18.07.2022) wohl halten wie die meisten Engländer: Direkte Sonneneinstrahlung und auch übermäßige Bewegung gilt es zu vermeiden. Der Spielplan der EM und der Trainingsplan von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg meinen es gut mit den Spielerinnen: erst ein freier Tag und am Dienstag, wenn es noch ein bisschen wärmer werden soll, eine Trainingseinheit am Vormittag.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp Die ganze Zeit in so einer Hitze zu stecken, ist irgendwie auch uncool.

Alexandra Popp wollte zum Start in die Woche erst einmal ausschlafen, hatte die Kapitänin bei der Pressekonferenz am Sonntag angekündigt. "Ich habe keine großen Pläne. Die ganze Zeit in so einer Hitze zu stecken, ist irgendwie auch uncool", sagte die 31-Jährige, die nach eigener Aussage zudem "schnell zu Sonnenbrand tendiert".

Da dürften entweder klimatisierte Räume oder schattige Plätzchen im Garten des Hotels gefragt sein. Sicher auch die Eistonne. Womöglich hält sich der Andrang aber in Grenzen. "Manche haben ja noch Familie und Freunde hier, die wahrscheinlich dann unterwegs sein werden", erklärte Popp.

Das Gras knackt und raschelt unter den Schuhsohlen

Schon wenn die DFB-Frauen ihr Hotel, das eigentlich perfekt an der grünen Landschaft des Syon Parks samt Kuhweide gelegen ist, verlassen, sehen sie weit und breit nur verdörrtes Gras. Zum Glück für die Rinder gibt es zumindest ein paar Schatten spendende Bäume.

Es knackt und raschelt unter den Schuhsohlen, wenn man den Rasen in den Londoner Parks betritt. Nur dort, wo extra bewässert wird, haben Pflanzen überhaupt eine Chance. Und so ist auf der großen Wiese, wo der Kew Cricket Club unweit des Brentford Community Stadiums zu Hause ist, schon auf den ersten Blick zu erkennen, wo die Vereinsmitglieder ihre Spielfläche mit einem Wassersprenger pflegen.

Der verbrannte Rasen im Londoner Hyde Park.

Frankreich, Island, Belgien und Italien müssen ran

In Brentford wird erst am kommenden Donnerstag (21.07.2022/21 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de) wieder EM-Fußball geboten. Heute Abend stehen allerdings noch die entscheidenden Partien in der Gruppe D an, in der noch Island sowie Belgien und Italien um das letzte Viertelfinal-Ticket streiten.

Das bereits als Gruppensieger feststehende Frankreich und Island treffen in Rotherham, Italien und Belgien in Manchester aufeinander, wo es "nur" 37 und 36 Grad warm werden soll. Auch wenn jeweils erst um 20 Uhr Ortszeit die Anpfiffe ertönen werden, wird es noch deutlich über 30 Grad warm sein.

Bericht: UEFA denkt über Trinkpausen nach

Nach Informationen von "ESPN" entscheidet die UEFA kurzfristig in den Stadien, ob es erstmals bei der EM Trinkpausen geben soll. Übersteigen die Temperaturen kurz vor dem Anpfiff noch die 32-Grad-Marke sollen die Trinkpausen demnach verpflichtend sein. Ansonsten können die Schiedsrichterinnen diese auch selbst anordnen. Die Deutschen hatten im Spiel gegen Finnland eine Behandlungspause von Giulia Gwinn dazu genutzt, an der Bank zu trinken.

Am Dienstag, dem womöglich heißesten Tag der englischen Geschichte, ist für alle spielfrei. Und wenn die Viertelfinals am Mittwoch beginnen, soll es deutlich abgekühlt sein. Aber Regen ist zumindest für London erst am Wochenende in Sicht.