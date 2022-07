Gruppenspiel gegen Frankreich Island - mit "Huh"-Unterstützung zur Sensation? Stand: 18.07.2022 09:20 Uhr

Island trifft heute im letzten Gruppenspiel auf das schier übermächtige Frankreich. Doch die "Isis" sind nicht ohne Hoffnung. Was vor allem mit den Zuschauerrängen zu tun hat.

Es gibt eine Rubrik bei der Euro 2022, da bewegt sich Island pfeilgerade auf den Titelgewinn zu: Es geht um die Fan-Unterstützung. Rund 2.000 isländische Anhänger haben sich auf den Weg in Richtung England gemacht, um ihr Team lautstark zu supporten. Das langgezogene "Huh" schallte bislang bei den zwei Vorrundenbegegnungen der "Isis" eindrucksvoll durch die Arenen - und hat bei den Spielerinnen so seine Wirkung hinterlassen.

"Das macht natürlich etwas mit uns. Es pusht uns enorm. Ich habe das Gefühl, doppelten Einsatz für Island bringen zu müssen, wenn ich das sehe", sagt Islands Angreiferin Berglind Thorvaldsdottir.

Island wäre mit einem Sieg im Viertelfinale

Heute Abend (18.07.2022 / 21 Uhr MESZ) werden die Skandinavierinnen jede Form der Unterstützung dringend nötig haben. Dann geht's im New York Stadium von Rotherham gegen Frankreich. Aus Sicht Islands eine regelrechte Übermannschaft. Während die Französinnen nach zwei Siegen (5:1 gegen Italien, 2:1 gegen Belgien) bereits als Gruppensieger feststehen, muss Island dringend punkten.

Das Team hat bislang zweimal unentschieden gespielt: jeweils 1:1 gegen Belgien und Italien. Gelingt gegen Frankreich ein Sieg, ist Island im Viertelfinale. Geht's unentschieden aus, kommt Island nur weiter, wenn die Parallelpartie zwischen Italien und Belgien auch remis endet. "Wir sind ungeschlagen bislang", sagt Thorvaldsdottir selbstbewusst. "Es ist ein gutes Gefühl, alles noch selbst in der Hand zu haben. Wir sind bereit", meint die 30-Jährige.

Frankreich steht unter "Katoto-Schock"

Die "Isis" treffen auf ein französisches Team, das immer noch am Schock der schweren Verletzung Marie-Antoinette Katotos zu knabbern hat. Die geniale Stürmerin zog sich im Belgien-Spiel ohne gegnerische Einwirkung einen Kreuzbandriss zu. Die 27-Jährige wird nicht nur für den Rest der Euro ausfallen, sondern auch ihrem Klub Paris St. Germain monatelang fehlen.

Frankreichs Marie-Antoinette Katoto fällt lange aus.

Diesen Ausfall muss die französische Nationalmannschaft nun kompensieren. Allein die Tor-Quote spricht für die Schwere des Ausfalls: Katoto schoss in 32 Länderspielen 26 Tore für Frankreich. Den frei gewordenen Platz wird wohl Ouleymata Sarr (FC Paris) übernehmen. Die 26-Jährige wurde schon im Belgien-Spiel für Katoto eingewechselt.

Halbfinale gegen Deutschland möglich

Erst einmal wird das keine großen Folgen für das französische Team haben - der Viertelfinal-Einzug ist ja bereits gesichert. Das Team trifft dort auf die zweitplatzierte Mannschaft der Gruppe C, immerhin Titelverteidiger Niederlande. Aber man blickt in Frankreich schon weiter nach vorn. Schließlich will man in diesem Jahr unbedingt den Titel holen. Sollte man das Viertelfinale überstehen, könnte die "Equipe Tricolore" im Halbfinale auf Deutschland treffen, falls auch das Team von Martina Voss-Tecklenburg ihr Viertelfinale gegen Österreich gewinnt.