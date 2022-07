Turnier-Bilanz gegen Frankreich DFB-Frauen mit "weißer Weste" - MVT erwartet Spiel auf Augenhöhe Stand: 24.07.2022 00:05 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben Frankreich viermal bei großen Turnieren gegenübergestanden - alle Spiele gewann das DFB-Team.

"Wir wissen, dass Frankreich eine enorme Qualität hat in den Umschaltmomenten und fantastische Einzelspielerinnen mit ganz viel Tempo", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über den deutschen Halbfinalgegner am kommenden Mittwoch (27.07.2022) in Milton Keynes. "Wir werden am Mittwoch alles, was in uns steckt, geben und hoffen, dass Frankreich auch Respekt hat vor unserer gezeigten Leistung. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, Kleinigkeiten werden es wahrscheinlich entscheiden."

Insgesamt 20 Länderspiele hat die deutsche Nationalmannschaft gegen die "Grande Nation" bestritten. Die Bilanz: elf Siege, vier Unentschieden, fünf Niederlagen. Bei Europa- und Weltmeisterschaften gab es vier Duelle, allesamt gewannen die DFB-Frauen. Das letzte Aufeinandertreffen am 10. Juni 2021 in Straßburg entschied Frankreich allerdings durch ein Tor von Kenza Dali für sich.

Europameisterschaften

Gruppenspiel 2005 in Warrington, England: 3:0 - Tore: Inka Grings, Renate Lingor/Elfmeter, Sandra Minnert

in Warrington, England: 3:0 - Tore: Inka Grings, Renate Lingor/Elfmeter, Sandra Minnert Gruppenspiel 2009 in Tampere, Finnland: 5:1 - Tore: Inka Grings, Annike Krahn, Melanie Behringer, Linda Bresonik/Elfmeter, Simone Laudehr - für Frankreich: Gaëtane Thiney

Weltmeisterschaften