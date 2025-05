UEFA Frauen-EM 2025 Amy Macdonald singt ARD-Song zum Turnier in der Schweiz Stand: 23.05.2025 08:52 Uhr

Am 2. Juli um 17:15 Uhr beginnen die Live-Übertragungen von der UEFA Frauen-EM 2025 im Ersten und in der ARD Mediathek - und nun gibt es auch die passende Musik dafür. „Is This What You've Been Waiting For?“ - die aktuelle Single von Amy Macdonald - ist der offizielle ARD-EM-Song.



"Es ist eine große Ehre, dass mein Lied Teil der Fußball-EM der Frauen in der ARD ist - die Energie und die Gänsehaut-Momente während einer Live-Show auf der Bühne sind ähnlich den Emotionen auf dem Spielfeld beim Fußball", sagt die fußballbegeisterte Schottin. "Ich kann es kaum erwarten, diesen Sommer all die unglaublichen Spielerinnen auf dem Platz zu sehen."

Macdonalds EM-Song zum ersten Mal am 24. Mai im Ersten



Zum ersten Mal im Ersten zu hören ist der Titel bereits am Sonnabend, 24. Mai, wenn im Rahmen der Live-Übertragung vom "Finaltag der Amateure" auch die offizielle Programmbewerbung der ARD zur UEFA Frauen-EM startet. "Willkommen im Wunderland des Fußballs" ist das Motto der ARD-Kampagne.



"Amy Macdonalds Song passt großartig zu unserer Kampagne und zur Fußball-EM der Frauen, die wir alle mit großer Spannung und in der Hoffnung auf viele herausragende, schöne und emotionale Momente erwarten", sagt auch ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die UEFA Frauen-EM 2025 in der ARD

