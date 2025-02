14. Spieltag Leverkusen lässt im Kampf um die Meisterschaft Federn Stand: 08.02.2025 14:09 Uhr

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben im Bundesliga-Titelrennen einen weiteren Dämpfer erlitten.

Gegen die SGS Essen musste sich der Tabellenvierte mit einem 1:1 (0:0) begnügen und verpasste es, nach Punkten mit dem VfL Wolfsburg (32) auf Rang drei gleichzuziehen. Auf Rang eins stehen die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt vor denen des FC Bayern - beide haben 32 Punkte, aber ein Spiel weniger absolviert. Essen (9) ist Neunter.

Beke Sterner (53.) köpfte die SGS in Führung, mit einer sehenswerten Direktabnahme sicherte die eingewechselte Delice Boboy (68.) den Gastgeberinnen immerhin einen Punkt. Beim Restart in der Vorwoche hatte Leverkusen das Topspiel bei Eintracht Frankfurt mit 2:3 verloren.

Köln überzeugt bei Carlson-Debüt gegen Wolfsburg

Der 1. FC Köln hat beim Debüt der neuen Cheftrainerin Britta Carlson überraschend einen Punkt gegen Titelanwärter VfL Wolfsburg geholt. Die Fußballerinnen aus Wolfsburg haben dagegen im Rennen um die deutsche Meisterschaft erneut wichtige Punkte verspielt. Beim Abstiegskandidaten aus Köln kamen die deutschen Pokalsiegerinnen nicht über ein 0:0 hinaus.

Zweikampf zwischen Jule Brand (VfL Wolfsburg) und Dora Zeller (1. FC Köln)

Köln vergab mehrere gute Chancen

Der VfL verpasste durch das Remis, Bayern München und Eintracht Frankfurt in der Tabelle zu überholen und sich an die Spitze zu setzen. Das Team von Tommy Stroot bleibt auf Platz drei. Im Dezember hatten die Wolfsburgerinnen die Tabellenführung durch ein 0:1 auf der anderen Rheinseite bei Bayer Leverkusen verloren.

In Köln vergaben die Favoritinnen zahlreiche gute Chancen. So trafen Alexandra Popp (59.) und Sveindis Jonsdottir (60.) in der zweiten Halbzeit jeweils nur den Pfosten. Auch ein Freistoß von Lynn Wilms flog in der Nachspielzeit nur an die Latte (90.+4).