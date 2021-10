Der VfL Wolfsburg ist im Rennen mit Meister Bayern München an der Spitze der Frauenfußball-Bundesliga gestolpert. Der Pokalsieger kam beim SC Freiburg am Samstag überraschend nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und ließ am 4. Spieltag erstmals Punkte liegen.

Tabea Waßmuth (3.) hatte die Wolfsburgerinnen zwar früh in Führung gebracht, Mia Büchele (30.) und Hasret Kayikci (50.) drehten das Spiel aber für den weiter sieglosen Außenseiter. Dominique Janssen (54.) sicherte Wolfsburg immerhin das Remis. Die Wölfinnen liegen nun mit zehn Punkten hinter München (12) auf Rang zwei.