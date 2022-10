Vorschau Frauen-Bundesliga Hoffenheim empfängt Freiburg zum Baden-Derby Stand: 13.10.2022 15:10 Uhr

Nach einer erfolgreichen Länderspielpause geht es am Freitag (14.10.2022) mit dem vierten Spieltag in der Frauen-Bundesliga weiter.

Von Nina Probst

Zahlreiche Nationlspielerinnen waren vergangenes Wochenende mit ihren Heimatländern gefragt. Nun kehren die Mannschaften in den Liga-Alltag zurück und kämpfen am vierten Spieltag um die nächsten Punkte. Während es für Wolfsburg und München darum geht, die Favoritenrolle auszubauen, geht es für Teams wie Meppen und Bremen schon jetzt darum, gegen den Abstieg zu spielen.

TSG Hoffenheim – SC Freiburg (Freitag, 14.10.2022, 19.16 Uhr)

Zum Auftakt des vierten Spieltags empfängt die TSG Hoffenheim den SC Freiburg zum Baden-Derby im Dietmar-Hopp-Stadion. Die Partie verspricht nicht nur aus Derby-Sicht ein umkämpftes Duell zu werden. Beide Mannschaften haben in der noch jungen Saison bereits gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Beide Mannschaften haben aber auch schon Schwächen gezeigt, die es am Freitagabend beim Flutlichtspiel zu minimieren gilt.

Turbine Potsdam – VfL Wolfsburg (Samstag, 15.10.2022, 13.01 Uhr)

Für Felicitas Rauch wäre die Begegnung mit Turbine Potsdam am Samstag ein Wiedersehen mit dem Ex-Club gewesen. Doch nun wurde sie positiv auf Corona getestet und fällt aus. Trotzdem geht der Tabellenführer als klarer Favorit in die Auswärtspartie in Potsdam. Denn für die Turbinen läuft es in dieser Saison alles andere als rund.

Gerade einmal ein Punkt war bislang für den Traditionsverein drin. Die Statistik spricht zwar für den Gastgeber, der in 51 Begegnungen schon 27 Mal gegen Wolfsburg gewonnen hat. Dass aber an diesem Spieltag der 28. Sieg fällt, ist unwahrscheinlich. Verzichten muss Potsdam weiterhin auf Kapitänin Noemi Gentile, die einen Kreuzbandriss auskuriert.

Bayer 04 Leverkusen – SV Meppen (Sonntag, 16.10.2022, 13.01 Uhr)

Nach einer starken Leistung gegen Hoffenheim vor zwei Wochen, die aber trotzdem nicht für einen ersten Punkt gereicht hat, reist Aufsteiger SV Meppen am Sonntag nach Leverkusen. Dort trifft das Schlusslicht der Bundesliga auf den Tabellensechsten. Dort hat es vor zwei Jahren immerhin für ein 2:2 Unentschieden gereicht. Bei der Partie am Sonntag kommt es außerdem zum Wiedersehen mit Meppens Trainerin Carin Bakhuis, die zuletzt als Co-Trainerin in Leverkusen dabei war.

Meppens neue Trainerin Carin Bakhuis

Leverkusen musste zuletzt eine herbe Niederlage durch den VfL Wolfsburg aufarbeiten. Cheftrainer Robert de Pauw wünscht sich daher mehr Mut seiner Mannschaft. Gegen Meppen will der B04-Coach hungrig auftreten. "Wir brauchen sofort Druck auf den Gegner, auf den Ball und dürfen Meppen keine Räume geben." Die Gegnerinnen schätzt er zweikampfstark ein und attestiert einen guten Teamzusammenhalt.

Bayern München – 1. FC Köln (Sonntag, 16.10.2022, 13.01 Uhr)

Mit Blick auf die Tabelle dürfte das Duell in München besonders spannend werden. Die Zweitplatzierten empfangen den 1. FC Köln, der auf Rang vier lauert und einen guten Start in die zweite Saison in der 1. Bundesliga hingelegt hat. Die beiden Partien vergangene Saison gegen München gingen aber mit 0:6 jeweils deutlich verloren. Daher ist auch Köln-Trainer Sascha Glas realistisch:

Sascha Glas, Trainer 1. FC Köln Frauen „Bayern hat eine Weltauswahl und ist zusammen mit Wolfsburg das Maß aller Dinge in der Liga. Von diesen Clubs sind wir noch weit entfernt, trotzdem werden wir alles daran setzen, in München für eine Überraschung zu sorgen.“

Als Trainer hat Glas gegen den FC Bayern – als einziges Team der Liga – noch nie gewonnen. Doch das werden die Münchnerinnen auch diesmal zu verhindern wissen, auch wenn es unter der Woche eine schlechte Nachricht gab: Giulia Gwinn fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Den hatte sich die 23-Jährige beim Training mit der Nationalmannschaft zugezogen. Doch der Kader von Headcoach Alexander Straus ist so groß, dass er diesen Ausfall kompensieren kann.

SGS Essen – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 16.10.2022, 16.01 Uhr)

Als klarer Favorit geht Eintracht Frankfurt am Sonntagnachmittag in die Begegnung bei der SGS Essen. Auf Rang drei in der Tabelle mit sieben Punkten hat das Team von Niko Arnautis bereits gezeigt, dass auch in dieser Saison wieder mit den Adlerinnen zu rechnen sein wird. Doch im Spiel zuletzt gegen Bremen hat Frankfurt viele Chancen liegen gelassen und den Sieg unnötig spannend gemacht.

Die Eintracht Frankfurt hat gegen Werder Bremen viele Chancen liegen gelassen.

Gegen die SGS Essen gab es aber in der Bundesliga bislang noch keine Niederlage. Die SGS hat nach dem Sieg über Meppen aber immerhin schon drei Punkte auf dem Konto. Trainer Markus Högner will die Kraft des Heim-Publikums für die nächsten Punkte nutzen. Annalena Rieke ist dabei wieder mit von der Partie und Högner hofft auf den Einsatz von Laureta Elmazi.

Markus Högner, Trainer SGS Essen "Mit den Fans im Rücken wollen wir eine Top-Einstellung an den Tag legen; kämpfen von der ersten Sekunde an. Frankfurt ist nochmal ein anderes Kaliber. Die verzeihen noch weniger Fehler als Freiburg."

SV Werder Bremen – MSV Duisburg (Sonntag, 16.10.2022, 16.01 Uhr)

Beim 0:4 gegen den FC Bayern am dritten Spieltag hatte der MSV Duisburg als Aufsteiger überraschend lange dagegengehalten. Verstecken müssen sich die Zebras nach dieser Leistung auf jeden Fall nicht und können am Sonntag selbstbewusst nach Bremen reisen. Der SV Werder erwartet den MSV beinahe ganz vom Tabellenende.

Mit dem MSV Duisburg will Paula Flach gegen Bremen punkten.