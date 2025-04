Sieg in Frankfurt FC Bayern macht großen Schritt Richtung Meisterschaft Stand: 12.04.2025 16:16 Uhr

Der FC Bayern München am 19. Spieltag der Frauen-Bundesliga ein Statement im Meisterschaftskampf gesetzt.

Am Samstag (12.04.2025) besiegten die Bayern Verfolger Eintracht Frankfurt deutlich mit 3:0 (2:0).

Vor 30.500 Zuschauerinnen und Zuschauern im Frankfurter Stadion brachte Lea Schüller den FCB nach zwölf Minuten in Führung. Klara Bühl legte das 2:0 nach. In der zweiten Halbzeit traf Pernille Harder (48.).

Bayern vergrößert Abstand auf Frankfurt

Damit haben die Müncherinnen drei Spieltage vor Schluss als Tabellenführer neun Punkte Vorsprung auf die Eintracht, die aktuell noch Rang zwei belegt. Der VfL Wolfsburg kann am Sonntag an der SGE vorbeiziehen und bis auf sechs Punkte an die Bayern heranrücken. Für die SGE geht es noch um die direkte Qualifikation für die Champions League.

Dabei kontrollierten die Frankfurterinnen die Anfangsphase. Mehr als ein Freistoß von Nina Lührßen über das Tor sprang aber nicht heraus (5.).

Schüller verwertet erste Bayern-Chance

Bayern kam nach rund zehn Minuten besser ins Spiel - und schlug sofort zu. Nach Vorarbeit von Bühl traf Schüller aus zentraler Position zum 1:0 (12.).

Nun ging es hin und her. Nach 18 Minuten hätte es eigentliche 1:1 stehen müssen, Lisanne Gräwe verfehlte das Tor jedoch freistehnend aus rund sieben Metern knapp. Auf der anderen Seite hatte Harder den Torschrei schon auf den Lippen, ihr Abschluss prallte aber vom Innenpfosten zurück ins Feld (21.).

Bühl-Treffer zählt trotz Abseitsstellung

Jubeln durften die Bayern trotzdem. Wieder war Harder beteiligt, diesmal als Vorlagengeberein für Bühl, die aus fünf Metern per Volley ins lange Eck traf (29.). Dem Treffer war jedoch eine Abseitsstellung von Schüller vorausgegangen, die die Linienrichterin auch anzeigte. Schiedsrichterin Karoline Wacker überstimmte ihre Assistentin jedoch und gab dem Treffer - sehr zum Ärger der Frankfurterinnen.

So ging die Eintracht mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause, der kurz nach Wiederanpfiff zu einem Drei-Tore-Rückstand wurde. Eine Flanke von Giulia Gwinn konnte Sophia Wolter im Rückwärtslaufen nur unzureichend klären. Der Ball landete vor der Füßen von Harder, die ohne Probleme zum 3:0 traf (49.).

Eintracht glücklos im Abschluss

Frankfurt steckte nicht auf und setzte die Bayern-Abwehr unter Druck, allerdings scheiterte die SGE auch an der eigenen Chancenverwertung. Nicole Anyomi sorgte für viel Wirbel, blieb im Abschluss aber gleich zwei Mal glücklos (59./69.).

In der Schlussphase schaltete der FCB einen Gang zurück und überließ der SGE den Ball. Die Bayern-Abwehr hielt jedoch dicht und erlaubte den Frankfurterinnen keine klaren Chancen mehr.

Bayern empfängt Freiburg

Für den FC Bayern geht es am übernächsten Sonntag (27.04.2025, 14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter. Eintracht Frankfurt tritt am selben Tag (18.30 Uhr) beim 1. FC Köln an.