Nordmazedonien und drei Weltstars kämpfen um zwei WM-Tickets

Es passierte dann doch. Ein Treffer in der Nachspielzeit brachte den zuvor bravourös verteidigenden Nordmazedoniern einen 1:0-Erfolg. Streng genommen war auch das nur ein Etappensieg, doch das juckte in dem seit 1991 unabhängigen Staat, der sich aus Jugoslawien löste, niemanden. In der Hauptstadt Skopje, aber auch in anderen Städten wurde gefeiert. "Die ganze Nacht" , wie Filip Mishov berichtet, ein Sportjournalist aus Skopje. Sollte Nordmazedonien am Dienstag (29.03.2022) auch in Portugal gewinnen und damit erstmals eine Teilnahme an einer WM sichern, würde "sicher Monate gefeiert" , so Mishov.