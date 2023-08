Viertelfinale England gegen Kolumbien Stimmung wie ein WM-Gastgeber - Wo kommen Kolumbiens Fans her? Stand: 11.08.2023 13:17 Uhr

Im Viertelfinale England gegen Kolumbien am Samstag (12.08.2023/ab 12.30 Uhr im Liveticker bei sportschau.de) werden sie wieder zu hören und zu sehen sein: Kolumbiens Fans geben der WM eine ganz besondere Atmosphäre. Wo kommen die farbenfrohen Unterstützer des armen südamerikanischen Landes her?

Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg waren sie einer der möglichen Gründe für die 2:3-Niederlage des deutschen Teams in der WM-Vorrunde gegen Kolumbien: die Fans der Südamerikanerinnen. " Wir haben versucht, gut zu spielen, aber ich glaube, die Atmosphäre war ein entscheidender Faktor, warum wir nicht gewonnen haben ", sagte die 55-Jährige nach dem Spiel.

"Das war ein Auswärtsspiel"

Tausende kolumbianische Fans hatten das Stadion in Sydney fest im Griff, trommelten, pfiffen, die Arena wirkte komplett in das Gelb der kolumbianischen Nationaltrikots getaucht, einige trugen fantasievolle Gesichtsbemalungen oder gleich komplett bunte Karnevalkostüme mit Tiger- oder Löwenköpfen. "Das war für uns ein Auswärtsspiel" , sagte die deutsche Nationalspielerin Lea Schüller nach dem Spiel. Und so ging es nicht nur den deutschen Frauen. Auch die Teams aus Südkorea, Marokko oder Achtelfinalgegner Jamaika fühlten sich in ihren Spielen in Melbourne, Perth oder Sydney wie in einem Gastspiel in Kolumbien.

Kolumbiens Fans fallen auf

Die Fans aus Kolumbien fallen bei der WM besonders ins Auge. Durch ihre Farbenpracht, durch ihren Enthusiasmus, durch ihre Lautstärke. "Man konnte sich kaum verständigen mit den Nebenspielerinnen" , erklärte Deutschlands Sjoeke Nüsken. Ein bayerischer Fan der DFB-Elf sagte der Sportschau, man sei auf den Rängen einfach nicht gegen die Kolumbianer angekommen. "Wir haben keine Chance gehabt, Stimmung zu machen."

Kolumbianische Fans in Australien während eines WM-Spiels.

Woher kommen die Fans?

Woher kommt dieser riesige Fan-Support? Schließlich liegen mehr als 14.000 Kilometer zwischen Kolumbiens Hauptstadt Bogotá und beispielsweise Sydney. Mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von rund 5.000 Dollar und knapp 40 Prozent der Bevölkerung, die laut Weltbank in Armut leben, zählt Kolumbien gar zu den Entwicklungsländern. Die wenigsten Fans in Australien sind daher aus Südamerika angereist oder gehören zur kolumbianischen Oberschicht, die rund 1,8 Prozent der Bevölkerung ausmacht.

Mehr als 55.000 gebürtige Kolumbianer in Australien

Laut Weltverband FIFA wurden auch nur 55.000 der rund 1,7 Millionen Tickets der WM an zugereiste Fußball-Fans verkauft. Die meisten Kolumbien-Anhänger bei der WM leben bereits in Australien. Die letzte Volkszählung 2021 erfasste 38.000 gebürtige Kolumbianer auf dem fünften Kontinent. Hinzu kommen aber noch 28.000 Kolumbianer, die in Australien studieren.

Fußball ist Volkssport in Kolumbien

Dass nun die in Australien lebenden Kolumbianer so massiv und lautstark bei den Spielen auftauchen, hat mehrere Gründe. Die große Begeisterung spielt eine Rolle, Fußball ist Volkssport in dem bevölkerungsmäßig zweitgrößten Land Südamerikas. Eine besonders große kolumbianische Community lebt in Perth, wo das Team die "Las Cafeteras" gegen Marokko den WM-Achtelfinal-Einzug klarmachte. Kolumbiens Fußballstar, Ex-Manchester-United-Profi Falcao, jubelte mit seinen 17 Millionen Followern auf Twitter über den Viertelfinal-Einzug: "Glückwunsch. Ganz Kolumbien ist mit Euch."

Strategie der WM-Organisatoren

Zum anderen sind die mit den gelben kolumbianischen Trikots gefüllten Stadien das Ergebnis einer Strategie der FIFA und der WM-Organisatoren. Fußballfans mit Migrationshintergrund wurden ganz direkt angesprochen, um die Multikulturalität Australiens und Neuseelands für eine stimmungsvolle WM-Atmosphäre zu nutzen.

"Wir hatten einen strategischen Ansatz" , erklärte Sarai Bareman, FIFA-Beauftragte für Frauenfußball, dem "Sydney Morning Herald". So habe man sich mit den Botschaften der teilnehmenden Länder verständigt und eine Agentur engagiert, die die einzelnen ethnischen Gemeinschaften spezifisch ansprach. "Wir wissen, dass dies die beliebteste Sportart der Welt ist, und es ging nur darum, diese Fans zu finden, sie einzubinden und ihnen zu zeigen, dass sie Teil dieses unglaublichen Ereignisses sein können."

"Wenn Kolumbien gewinnt, gewinnt Südamerika"

Und, Kolumbien ist das letzte Team aus Südamerika, ja aus ganz Amerika, das noch bei der WM vertreten ist. Und so schließen sich brasilianische, argentinische oder auch Fans aus Panama den "Las Cafeteras", was in etwa übersetzt "die Kaffeebäuerinnen" heißt, an. "Wenn Kolumbien gewinnt, gewinnt Südamerika" , ließ etwa Argentiniens früherer Fußballstar Juan Pablo Sorin seine mehr als 840.000 Follower auf Instagram wissen.

Lautstark wie ein echter WM-Gastgeber sind die Fans der kolumbianischen Frauen bereits. "Die Fans geben uns das Gefühl, als ob wir hier in Australien zuhause spielen" , sagte Kolumbiens Torfrau Perez Catalina Perez nach dem Achtelfinale.

Halbfinal-Duell um den besten Support?

Ein Duell auf Augenhöhe um die Lautstärke-Vorherrschaft in den WM-Stadien ist schon im Halbfinale möglich: Gegner dort könnte der tatsächliche WM-Co-Gastgeber Australien sein - die "Matildas" haben zuhause eine echte Euphoriewelle ausgelöst. Voraussetzung für diesen besonderen Wettbewerb um den lautesten Support ist allerdings ein Viertelfinal-Sieg Australiens gegen Frankreich (Samstag, 12.08.2023, ab 9 Uhr im Sportschau-Ticker) und ein Erfolg Kolumbiens im Viertelfinale gegen die Europameisterinnen aus England (Samstag, 12.08.2023, ab 12.30 Uhr im Sportschau-Ticker).

Engländer größte Migrantengruppe in Australien

Und auch die englischen Fans waren in den Stadien bereits lautstark zu hören. Mit fast einer Million Menschen in Australien sind die Engländer auch die größte Migrantengruppe auf dem Kontinent. Kolumbien taucht in dieser Rangliste nicht in den Top 20 auf. Im Stadion sind sie allerdings mindestens auf Rang zwei.