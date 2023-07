FIFA Frauen WM Aufatmen bei der Schweiz - Kapitänin Wälti wieder fit Stand: 13.07.2023 15:41 Uhr

Die Schweizer Nationalmannschaft kann bei der WM in Australien und Neuseeland auf Kapitänin Lia Wälti zurückgreifen. Die 30-Jährige hat sich von ihrer schweren Knöchelverletzung rechtzeitig erholt.

"Ich kann wieder alles mitmachen und bin voll dabei", erklärte die frühere Bundesliga-Spielerin von Turbine Potsdam am Donnerstag (14.07.2023) im Interview mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Kurz darauf absolvierte die Mittelfeldakteurin mit der "Nati" im neuseeländischen Teamquartier in Dunedin das Mannschaftstraining.

Wochenlange Pause nach hartem Foul

Wälti war am 17. Mai im Super-League-Spiel ihres FC Arsenal beim FC Everton von Aggie Beever-Jones gefoult worden und zog sich dabei eine schwere Knöchelverletzung zu. Seitdem kämpfte die Denkerin und Lenkerin in der Schweizer Zentrale um ihr Comeback. Mit Erfolg. "Lia ist in ihrem Reha-Programm voll im Fahrplan", sagte Mannschaftsärztin Tanja Hetling dem SRF. Einem Einsatz von Wälti im ersten Gruppenspiel am 21. Juli (7 Uhr MESZ) gegen Außenseiter Philippinen scheint also nichts mehr im Wege zu stehen.