FIFA Frauen WM Oberdorfs Traum vom ganz besonderen "Obi"-Moment Stand: 14.07.2023 12:40 Uhr

Lena Oberdorf bestreitet mit gerade einmal 21 Jahren bereits ihre zweite WM. Die Defensiv-Spezialistin vom Bundesligisten VfL Wolfsburg blickt trotz ihres jungen Alters bereits auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück. Was ihr noch fehlt, ist ein internationaler Titel.

"Das Leben ist voller Obi-Momente", lautete früher einmal der Werbeslogan einer großen deutschen Baumarktkette, für die Oberdorf seit einigen Tagen passenderweise Markenbotschafterin ist. Schließlich wird die aus Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen) stammende Fußballerin bereits seit ihrer Kindheit eigentlich nur "Obi" gerufen.

An tollen Momenten in ihrem Leben hat es bis dato wahrlich nicht gemangelt. Sie wurde mit der deutschen U17 vor fünf Jahren Europameister, gewann mit dem VfL Wolfsburg eine Meisterschaft sowie dreimal den DFB-Pokal und feierte 2019 als 17-Jährige in Frankreich ihr WM-Debüt.

Wo viel Sonne ist, gibt es aber auch Schatten. So sieht es zumindest die überaus ehrgeizige Oberdorf. Denn verlieren ist so gar nicht die Sache der Wolfsburgerin. Und so hadert sie noch heute mit der Niederlage im Europameisterschafts-Finale im vergangenen Jahr gegen Gastgeber England sowie der Pleite im Champions-League-Endspiel vor einigen Wochen gegen den FC Barcelona.

Dass sie sowohl bei der EM als auch in der "Königklasse" als "Beste junge Spielerin" gekürt wurde - für die 21-Jährige ein schwacher Trost: "Ich hätte lieber den Champions-League-Pokal gehabt und damals den EM-Titel."

Oberschenkelprobleme bremsen Wolfsburgerin aus

Nun also nimmt die Wahl-Wolfsburgerin bei der WM den nächsten Anlauf, um den ersehnten internationalen Titel zu gewinnen. Und die Augen im deutschen Team, das am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko in die WM startet, sind dieser Tage im Basislager in Wyong noch mehr als sonst auf die so wichtige defensive Mittelfeldspielerin gerichtet: Oberdorf plagt sich mit einer Muskelblessur im rechten Oberschenkel herum und muss erst mal langsam machen. Genau das, was der Vize-Europameisterin schwerfällt.

Damit zurechtzukommen, dass man nicht immer bei 100 Prozent ist und nicht immer 120 Prozent geben kann, das sei vielleicht ihr größter Entwicklungsschritt in der vergangenen Saison gewesen: "Dass man da einfach nicht zu viel von sich selbst erwartet. Und wenn’s mal kein gutes Spiel ist, dann ist es halt so." Allerdings sind schlechte Oberdorf'sche Leistungen eine Rarität. Auf sie ist eigentlich immer Verlass.

Oberdorf wertvollste deutsche Spielerin

Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist die 21-Jährige eine der Weltbesten auf der Sechser-Position. Und mit einem Marktwert in Höhe von geschätzt 350.000 Euro ist Oberdorf die mit Abstand am höchsten bewertete deutsche Spielerin. Und auch noch eine, die so gradlinig spricht, wie sie spielt: Oberdorfs Aussage "Frauenfußball, Männerfußball - es ist ein Fußball" wurde zum Fußballspruch des Jahres gekürt.

Voss-Tecklenburg mahnt zu mehr Gelassenheit

"Wir dürfen nicht unterschätzen, was für ein Hype entstanden ist und was das mit einem macht", erklärt Voss-Tecklenburg mit Blick nicht nur auf Oberdorf und betont: "Umso mehr müssen wir auf diese mentale Gesundheit achten: Man muss nicht immer perfektionistisch unterwegs sein, sondern sich auch mal etwas gönnen. Wir sagen da schon mal: Lass diese vermeintliche Schwäche zu, die ja keine ist, sondern eine Stärke."

Es helfe schon mal, dass Oberdorf das Vertrauen habe, "das mit uns zu besprechen und da gereift ist. Bei uns ist eine Konsequenz, dass wir Lena Oberdorf in vielen Phasen im letzten Jahr einfach rausgenommen haben. Nicht im Fußball, sondern vor allem bei Medienterminen."

Freundin hilft, Niederlagen besser zu verarbeiten

Für Oberdorf sind dann nicht nur die Bundestrainerin sowie die Vereinsverantwortlichen wichtige Ansprechpartner. Vor allem ihre Freundin hilft ihr "weil sie gar keinen Bezug zum Fußball hat. Sie arbeitet bei der Polizei".

Eine meisterschaftsentscheidende Niederlage gegen Bayern München? "Da sagt sie: War doch nur ein Spiel. Nächste Saison ist ja wieder eine neue Liga. Ich so: Ja, eigentlich hat sie schon recht. Für mich ist das überragend, weil ich dann so ein bisschen aus diesem Trott komme, dass ich immer Leistung bringen muss."

Es scheint so, als sei Oberdorf in den vergangenen Monaten als Mensch gereift. Fußballerisch bringt sie ohnehin alles mit, um für viele weitere "Obi-Momente" auf dem grünen Rasen zu sorgen...