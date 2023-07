FIFA Frauen WM Jetlag überwunden - DFB-Team erhöht die Schlagzahl Stand: 14.07.2023 11:24 Uhr

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat am zweiten Tag nach der Ankunft der Nationalmannschaft im WM-Gastgeberland Australien die Zügel ein wenig angezogen. Dem lockeren Aufwärmprogramm am Vortag folgte am Freitag (14.07.2023) eine schweißtreibendere Übungseinheit.

Das erhöhte Trainingspensum stellte für die Fußball-Nationalspielerinnen trotz der 27-stündigen Anreise von Frankfurt/Main über Dubai nach Sydney offenbar kein Problem dar. Auf dem Trainingsplatz im Central Coast Regional Sporting & Recreation Complex in Wyong, wo das DFB-Team sein Basislager aufgeschlagen hat, herrschte gute und konzentrierte Stimmung.

"Wir haben den Jetlag mehr oder weniger überwunden, von daher kann es jetzt auch zur Sache gehen", sagte Stammkeeperin Merle Frohms.

Frohms fordert konzentrierte Defensivarbeit

Die Schlussfrau von Vizemeister und Pokalsieger VfL Wolfsburg hat zwar keine Probleme mit den Folgen der Zeitverschiebung, dafür aber mit Australiens giftiger Tierwelt. "Ich musste auf dem Zimmer erst mal in die Ecken schauen, habe die Gardinen zur Seite geschoben, auch die Bettdecke und unter dem Bett alles abgecheckt", berichtete die 28-Jährige über ihren "Spinnen-Check" beim Einzug ins Mercure Kooindah Waters Hotel.

Mit Blick auf den Feinschliff vor dem WM-Auftakt am 24. Juli (10.30 Uhr MESZ/ZDF) gegen Marokko in Melbourne sei es "ganz gut, dass wir noch ein paar Einheiten für Inhalte haben und uns gut auf den Gegner einstellen können".

Frohms empfindet die Abwehrarbeit in den kommenden Tagen als besonders wichtig. "Klar wird ein Augenmerk auf der Defensive liegen, dass wir alle wieder Bock haben zu verteidigen. Das hat uns bei der EM stark gemacht als Mannschaft und ausgezeichnet", erklärte die Wolfsburgerin.

Hegering und Oberdorf trainieren nur individuell

Ihre beiden angeschlagenen Vereinskameradinnen Marina Hegering und Lena Oberdorf konnten derweil auch am Freitag nicht mit der Mannschaft trainieren. Mittelfeld-Abräumerin Oberdorf (Oberschenkelverletzung) setzte sich gleich zu Beginn der Einheit auf das Ergometer-Fahrrad, Abwehrchefin Hegering (Fersenprellung) gesellte sich wenig später dazu.

Beide hatten sich ihre Blessuren bei der verpatzten WM-Generalprobe in Fürth gegen Sambia (2:3) zugezogen.