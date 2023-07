Eröffnung Mit Haka und Hongi - Bunte Show eröffnet die Fußball-WM Stand: 20.07.2023 09:31 Uhr

Zum WM-Auftakt haben die beiden Gastgeber Neuseeland und Australien in einer bunten Zeremonie ihr kulturelles Erbe, die Stärke der Frauen und die Einheit des Fußballs gefeiert.

Die erste Frauen-WM, die in zwei Ländern ausgetragen wird, bekam eine kleine, aber stimmungsvolle Feier vor dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Neuseeland und Norwegen in Auckland - drei Stunden, bevor in Sydney mehr als 80.000 Fans die Australierinnen gegen Irland für ihre Heim-WM pushen wollten.

Die zentralen Themen der Feier vor knapp 50.000 Zuschauern im Eden Park waren das kulturelle Erbe der Gastgeber, die Selbstbestimmung der Frau und die verbindende Kraft des Fußballs. Zu Beginn näherten sich auf dem Spielfeld in farbenprächtigen Kostümen die Gastgeber an, darunter mehr als 45 Vertreter der neuseeländischen Maori und der indigenen Völker Australiens.

Symbolisch mit dabei: der Stachelrochen als Gleichnis für Neuseelands Nordinsel, die laut Maori-Mythologie der Halbgott Maui aus dem Ozean fischte. Und die Regenbogenschlange, die nach Überlieferung der First Nations Australiens Berge, Täler und Wasserlöcher geformt und darüber einen Regenbogen gespannt haben soll. In der australischen Kunst ist das Schlangenmotiv allgegenwärtig.

Rollstuhlbasketballerin bringt den Spielball

Auch der Haka, der rituelle Tanz der Maori, durfte nicht fehlen. Mit dem Hongi, einem traditionellen Gruß, bei dem die Maori sich mit den Nasen berühren, endete die symbolische Vereinigung der beiden Nationen.

Im Anschluss brachte Haper Heta, eine Rollstuhlbasketballerin und Volleyballerin aus Neuseeland, den offiziellen Spielball ins Stadion. Während der filmischen Vorstellung der 32 WM-Teams führten die Darsteller im Stadion einen "Tanz der Einheit" auf - in Kostümen, die in den Farben der jeweiligen Nationalflaggen gestaltet waren.

Offizieller WM-Song: "Do it again"

Am Ende der zehnminütigen Zeremonie wurde der Song der Weltmeisterschaft präsentiert. "Do it again" ist der Titel des Stücks von BENEE ft. Mallrat. Dahinter stecken zwei junge Künstlerinnen aus den Gastgeberländern: Stella Bennett aus Neuseeland und Grace Shaw aus Australien. Die letzten Takte waren noch nicht verklungen, da stieg unter dem Jubel der Zuschauerinnen vom Stadiondach ein Feuerwerk in den Abendhimmel von Auckland.

Schweigeminute für Opfer der Schießerei

Schließlich wurde der WM-Pokal wurde ins Stadion gebracht. Helfer zogen die bunten Tücher, die den Rasen während der Zeremonie bedeckt hatten, ab und machten die Bühne frei für den ersten Auftritt der Hauptdarstellerinnen bei dieser WM. Nach der Schießerei in Auckland mit Toten und Verletzten wurde im Eden Park eine Schweigeminute abgehalten.