FIFA Frauen WM Australien schlägt Frankreich vor Rekordkulisse Stand: 14.07.2023 14:36 Uhr

Co-Gastgeber Australien hat seine WM-Generalprobe bestanden. Im Duell zweier Turnierfavoriten schlugen die "Matildas" Frankreich am Freitag (14.07.2023) mit 1:0. Spanien scheint ebenfalls bestens für den Weltmeisterschaftsstart gewappnet. Die Ibererinnen fegten Vietnam mit 9:0 vom Platz. England spielte 0:0 gegen Kanada.

Im Marvel Stadium zu Melbourne wurde dabei Geschichte geschrieben. Mit 50.629 Zuschauerinnen und Zuschauern war das Duell Australiens mit "Les Bleues" das bestbesuchte Frauenfußball-Spiel in Down Under aller Zeiten.

Die Arena war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und die Gastgeberinnen enttäuschten ihren mehrheitlich in dem Stadion vertretenen Anhang nicht. Das Team des schwedischen Trainers Tony Gustavsson legte nicht nur viel Herz in die Waagschale, sondern wusste auch spielerisch zu gefallen.

Die erst 20 Jahre alte Stürmerin Mary Fowler erzielte in der 66. Minute auf Vorlage von Hayley Raso das Tor des Tages für die "Matildas", die ihr WM-Auftaktspiel am kommenden Donnerstag (20.07.2023, 12 Uhr, im Livestream bei sportschau.de) gegen Irland bestreiten. Frankreich greift drei Tage später (23.07.2023) gegen Jamaika ins Turnier ein (12 Uhr, im Livestream bei sportschau.de).

Französin Bacha möglicherweise schwer verletzt

Die Europäerinnen müssen dabei möglicherweise auf Selma Bacha verzichten. Die Verteidigerin zog sich in der Nachspielzeit eine Knöchelverletzung zu und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Bei Australien humpelte Mittelfeldakteurin Tameka Yallop angeschlagen vom Rasen. Sie konnte allerdings im Gegensatz zu Bacha ohne fremde Hilfe zu ihrer Auswechslung schreiten.

Spanien demontiert WM-Neuling Vietnam

In einem weiteren - allerdings wesentlich ungleicheren - Duell zweier WM-Teilnehmer demontierte Spanien Vietnam in Auckland mit 9:0. Sieben Tage vor dem ersten Gruppenspiel beim Ozeanien-Turnier am kommenden Freitag (21.07.2023) gegen Costa Rica ließ "La Furia Roja" den Asiatinnen nicht den Hauch einer Chance.

Alba Redondo eröffnete in der siebten Minute den Torreigen. Athena del Castillo erhöhte kurz darauf auf 2:0 (12.). Anschließend ließen die Ibererinnen Ball und Gegnerinnen weiter eindrucksvoll laufen, erzielten bis zur Halbzeit aber keine weiteren Treffer mehr.

Drei Spielerinnen treffen doppelt

Nach der Pause ließ die Widerstandkraft der Vietnamesinnen, die vor wenigen Wochen Rekordeuropameister Deutschland nur knapp mit 1:2 unterlegen gewesen waren, nach. Salma Paralluelo (51., 88.), Jennifer Hermoso (63., 83.) und Esther González (60, 65) trafen im zweiten Abschnitt jeweils doppelt. Für das zwischenzeitliche 7:0 zeichnete Aitana Bonmatí verantwortlich (71.).

Für die Viertnamesinnen gibt es vor ihrem WM-Debüt also noch einige Dinge zu verbessern. Sollte dies nicht gelingen, droht die nächste herbe Pleite. Denn der Gegner am 22. Juli (3 Uhr, im Livestream bei sportschau.de) heißt USA und ist seines Zeichen bekanntlich Titelverteidiger.

England spielt 0:0 gegen Kanada

Europameister England hat sich bei seiner WM-Generalprobe mit einem Remis begnügen müssen. Die "Lionesses" kamen gegen Olympiasieger Kanada nicht über ein 0:0 hinaus. Das Spiel in Bokarina/Australien fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.