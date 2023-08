Viertelfinale gegen Gastgeber Australien Frankreich vor Hexenkessel-Duell - "Wir lieben das" Stand: 11.08.2023 15:34 Uhr

"Möge die Party großartig werden" - Frankreichs Fußballerinnen freuen sich auf das WM-Viertelfinale gegen Co-Gastgeber Australien am Samstag (12.08.2023, 9 Uhr MESZ, Live-Ticker und Audiostream auf sportschau.de). Und sie wollen der Partystimmung auf dem fünften Kontinent einen ordentlichen Dämpfer verpassen.

Vier Wochen ist es gerade einmal her, da standen sich die Fußballerinnen aus Frankreich und Australien zuletzt gegenüber. Das finale Testspiel beider Teams vor der WM gewann Co-Gastgeber Australien mit Superstar Sam Kerr 1:0. Am Samstag kommt es zur Neuauflage des Duells. Im ersten Pflichtspiel des Weltranglisten-Fünften aus Europa gegen den Zehnten aus "Down under" geht es um nichts weniger als den WM-Halbfinaleinzug.

Le Sommer: "Ich hoffe, der Zauber geht weiter"

Die Niederlage vom 14. Juli in Melbourne sei kein Problem für sein Team, blickt Frankreichs Trainer Hervé Renard zurück. Im Gegenteil: "Wir wissen jetzt besser, was uns erwartet." Das trifft vor allem auch auf die Kulisse zu. Beim Testspiel feuerten bereits 50.000 frenetische Fans Australiens "Matildas" an. Im Viertelfinale am Samstag in Brisbane dürfte die Stimmung noch aufgeheizter sein.

"Wir mögen diese Spiele" , fiebert Angreiferin Eugénie Le Sommer von Champions-League-Rekordsieger Lyon dem Duell entgegen. "Das sind magische Momente. Ich hoffe, der Zauber geht weiter" , sagte sie auf einer Pressekonferenz am Freitag (11.08.2023).

Coach Renard: "Nicht nur gegen ein Team, gegen ein ganzes Land"

"Wir lieben das" , zieht auch Renard vor allem Positives aus dem Spiel im erwarteten 50.000-Zuschauer Hexenkessel: "Ich habe schon vor dem Brasilien-Spiel gesagt, dass im Stadion 98 Prozent Brasilianer sind, die eine Menge Lärm machen werden. Das hat uns nicht stoppen können." Gegen Brasilien gewann Frankreich bekanntermaßen 2:1. Einen Unterschied macht das Australien-Spiel aber schon: "Wir spielen nicht nur gegen ein Team, wir spielen gegen ein ganzes Land."

Frankreichs Kapitänin Wendie Renard fügt hinzu: "Klar würden wir uns wünschen, dass die Menge für uns ist. Aber andererseits: Wenn die Zuschauer für einen sind, muss man mit dem Druck auch erst einmal umgehen können."

Spielstärke gegen körperliche Stärke

Die spielstarken Französinnen müssen sich auf ein körperlich engagiertes Team und Umschaltfußball der Co-Gastgeberinnen einstellen. Entscheidend für den zweiten Halbfinal-Einzug der "Les Bleues" dürfte der Kopf sein, da sind sich Le Sommer und Renard einig: "Es wird die Konzentration sein" , sagt Coach Renard, der erst seit April im Amt ist und der im Test gegen Australien die einzige Niederlage mit den Französinnen kassierte: "Bei einer einzigen Aktion kann man nach Hause gehen. Erfahrung, Selbstbeherrschung, Konzentration sind wichtig, um diese Spiele zu bewältigen."

Alle Französinnen fit

Torjägerin Le Sommer, die in ihren bisher drei WM-Spielen bereits dreimal traf, weiß: "Mental sind wir bereit für morgen. Das wird entscheidend sein."

Personell kann Coach Renard aus dem Vollen schöpfen, auch die beiden zuletzt angeschlagenen Abwehrspielerinnen Selma Bacha und Maëlle Lakrar meldeten sich vor dem Viertelfinale fit.

Le Sommer: "Endlich was nach Hause bringen"

Und dann wollen die Französinnen nach Platz vier bei der WM 2011 den Weg für eine Medaille 2023 ebnen: "Wir haben eines der besten Teams seit Langem. Wir sind in den Top 5, aber wir haben noch nie etwas gewonnen, keine Medaillen, keine Pokale" , sagt Le Sommer und verspricht: "Wir wollen jetzt endlich etwas mit nach Hause bringen."

Renard: "Geschmack des Unvollendeten"

"Möge die Party großartig werden morgen" , freut sich Coach Renard. Und fügt mich einem Lächeln hinzu: "Mit dem Geschmack des Unvollendeten für Australien."