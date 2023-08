Vietnam beim 0:7 ohne Chance Niederlande stürmen mit Torfestival ins Achtelfinale Stand: 01.08.2023 10:57 Uhr

Die Niederländerinnen sind als Sieger der Vorrundengruppe E ins Achtelfinale der Frauen-WM 2023 gestürmt. Beim klaren 7:0 (5:0) gegen WM-Debütant Vietnam zeigten sich die "Löwinnen" am Dienstag (01.08.2023) ausgesprochen torhungrig und schossen den bisher höchsten Sieg der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland heraus.

Bereits ein Unentschieden gegen Vietnam hätte den Niederlanden zum Einzug ins Achtelfinale gereicht. Doch "Oranje"-Trainer Andries Jonker wollte unbedingt mehr: Sein Team solle nicht taktieren, sondern mit einem Sieg Platz eins in Gruppe E klarmachen, um im Achtelfinale ein Aufeinandertreffen mit den von ihm stark eingeschätzten Schwedinnen zu vermeiden. "Am Ende ist es so ausgegangen, wie wir es uns gewünscht haben. Das ist es, was man sich erhofft. Eine Chance nach der anderen. Es waren fantastische Tore und keine Glückstreffer", sagte Jonker nach dem Schlusspfiff.

Nun werden wohl die USA gegen die Skandinavierinnen spielen, die vor dem letzten Vorrundenspieltag am Mittwoch (02.08.2023) Platz 1 in Gruppe G so gut wie sicher haben. Der Weltmeister kam nach dem glücklichen 0:0 gegen Portugal in der Niederlande-Gruppe auf Rang zwei. Gegnerinnen von "Oranje" können in der ersten K.o.-Runde am kommenden Sonntag (06.08.2023, 4 Uhr MESZ) Italien, Südafrika oder Argentinien sein.

Vietnam in einem 7-2-1 gegen den Ball

Seine Spielerinnen hatten Coach Jonker offenbar genau zugehört - und befolgen im südneuseeländischen Dunedin im 3-5-2 den offensiven Matchplan von Beginn an. WM-Neuling Vietnam hatte zwar früh zwei Halbchancen, machte es dann den "Oranje Leuwinnen" in einer defensiven 7-2-1-Grundordnung aber sehr, sehr leicht: Weder im Zentrum noch auf den Flügeln schaffte es das physisch und taktisch unterlegene Team des 72-jährigen Trainers Mai Duc Chung, dem Angriffswirbel der Europäerinnen in der Abwehr ernsthaft etwas entgegenzusetzen.

Fünf Torschützinnen vor der Pause

Lieke Martens überlupfte die nur 1,65 Meter große Keeperin Kim Thanh zum frühesten niederländischen Treffer bei einer WM (8.). Katja Snoeijs traf drei Minuten später unten rechts zum 2:0 und Esmee Brugts schoss vier Tage nach ihrem 20. Geburtstag rechts oben in den Winkel (18.). Danach durften sich auch noch Jill Roord (23.) und Daniëlle van de Donk (45.) in die Torschützinnenliste eintragen. Angesichts von 24 Abschlüssen gegen einen überforderten Gegner waren die fünf Treffer zur Pause fast schon eine etwas dürftige Ausbeute.

Wechsel zwischen den Pfosten

Vietnam-Coach Chung hatte schon nach 28 Minuten zwei Feldspielerinnen ausgewechselt, zur zweiten Halbzeit brachte er mit Thi Hang sogar eine neue Keeperin - obwohl der 0:5-Rückstand zur Pause mitnichten aufs Konto von Stammtorhüterin Kim Thanh ging. Niederlande-Coach Jonker, der nach dem 1:1 gegen die USA eine unveränderte Startelf ins Spiel geschickt hatte, nutzte die hohe Führung, um jetzt mit Wechseln nach und nach Personal und Kräfte für den weiteren Turnierverlauf zu schonen. Die für van de Donk ins Spiel gekommene 17-jährige Wieke Kaptein ist jetzt die jüngste "Oranje"-Nationalspielerin bei einer WM - sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen.

Brugts und Roord schnüren "Doppelpacks"

Auf dem Feld lief derweil alles weiter unverändert: Die komplett in Blau gekleideten "Oranje"-Spielerinnen griffen an - und trafen. Brugts erhöhte aus fast identischer Position wie bei ihrem Tor vor der Pause wieder mit rechts oben rechts in den Winkel zum 6:0 (57.), Roord knallte den Ball an die Latte (61.). Das vermeintliche 7:0 durch Martens von Paris Saint-Germain zählte nach VAR-Überprüfung wegen knapper Abseitsstellung nicht (67.). Roord erzielte schließlich aber sieben Minuten vor Schluss per Kopf doch noch den siebten "Oranje"-Treffer.

WM-Debütant bleibt ohne Treffer

Für die Niederlande, Europameister von 2017, läuft bei der WM bisher also alles nach Plan. Nach dem knappen 1:0 gegen Portugal und dem 1:1 gegen Weltmeister USA ließ das Jonker-Team mit dem spielerisch überzeugenden Torfeuerwerk gegen ein allerdings überfordertes Vietnam die bisher stärkste Leistung bei dieser WM folgen. Das 7:0 ist der bislang höchste Sieg der "Löwinnen" bei einer Weltmeisterschaft. "Wir sind als Mannschaft gut drauf - und es ist schön zu sehen, dass mehrere von uns die Tore schießen", sagte Martens. "Von nun an werden wir es Schritt für Schritt angehen."

Die tapfer kämpfenden Spielerinnen aus Vietnam müssen sich trotz der hohen Niederlage gegen einen der WM-Favoriten nichts vorwerfen. Sie hatten nach den Niederlagen gegen die USA (0:3) und Portugal (0:2) zwar auf ihr erstes WM-Tor gehofft, doch davon waren sie während der gesamten 90 Minuten weit entfernt.