Fans feiern Australien-Sieg "Matildas" - Botschafterinnen für den Frauensport

Australiens 1:0-Erfolg gegen Irland war alles andere als überzeugend. Doch die Fans des Co-Gastgebers verbinden große Hoffnungen mit dem Sieg und der WM. Viele erwarten eine Initial-Zündung für den Fußball und den Frauensport.

Von Florian Neuhauss aus Sydney

Eigentlich ist Umit noch ganz entspannt. Der Mann aus Sydney mit dem schwarzen Cap auf dem Kopf und der dunkelblauen Jacke, aus der ein Australien-Trikot und ein grün-gelber Schal gucken, ist gerade erst aus der U-Bahn am Stadium Australia gestiegen und schaut in den blauen Himmel. Mit der Ruhe ist es allerdings schnell vorbei. "Wir haben so lange auf diese Heim-WM gewartet. Es wird eine unglaubliche Nacht", ist sich seine 18-jährige Tochter Elif sicher und strahlt dabei fast so sehr wie die australische Wintersonne. Ihr Vater muss breit grinsen und sagt: "Jetzt werde ich doch langsam so nervös wie sie."

Vor dem australischen Eröffnungsspiel gegen Irland herrscht rund ums Stadion eine angespannte Vorfreude. Die Fans der Irinnen wirken da viel ausgelassener, aber ihr Team hat mit der erstmaligen WM-Teilnahme ja ohnehin schon Geschichte geschrieben.

Schafft Australien zu Hause die Sensation?

Das wollen auch die "Matildas", wie die Gastgeberinnen genannt werden, allerdings als Weltmeisterinnen. Es wäre ihr erster Titel. Graham von der Central Coast betont jede einzelne Silbe: "Aus-tra-li-a, World-cham-pi-on, 2023! Die Chance, eine Heim-WM zu gewinnen, hat man nur einmal im Leben. Deshalb bin ich live dabei."

Jenny, die aus dem 600 Kilometer entfernten Eden nach Sydney gekommen ist, hat gleich ein ganzes Paket Karten gekauft. "Für Gruppenspiele, ein Viertelfinale, ein Halbfinale und natürlich für das Endspiel."

Ob sie aufgeregt ist? "Das ist noch untertrieben. Ich habe jahrelang darauf gewartet, dass die WM endlich nach Australien kommt", erklärt die grauhaarige Dame, die sich schon auf das Spiel gegen Kanada am dritten Spieltag in Melbourne freut: "Das schaue ich mit meinen Enkelkindern an."

Fan-Prognosen treffen genau ein

Jenny tippt auf ein knappes Spiel, Kapitänin Steph Catley werde ein Tor schießen. Und Umit hofft auf einen 1:0-Sieg. Gesagt getan.

Nach dem Spiel herrscht überall große Erleichterung - und dass sich Australien mit Irland so schwer getan hat, ist egal. Die Hoffnung dafür groß, dass die kurzfristig wegen einer Wadenverletzung ausgefallene Starstürmerin Sam Kerr wirklich nur die ersten beiden Spiele fehlen wird. Und dass die WM dem Fußball in Australien und dem Frauensport insgesamt einen gehörigen Schub gibt.

Stadionerlebnis "fabelhaft" und "elektrisierend"

"Durch die WM werden noch mehr Menschen in Australien auf Fußball aufmerksam - gerade die Kinder und Jugendlichen", ist Harry aus Melbourne überzeugt. "Frauenfußball ist sehr familiär - da sind immer viele Kinder dabei. Und auch der Frauensport wird weiter wachsen."

Die Meinungen über die Stimmung im Stadion schwanken zwischen "fabelhaft", "elektrisierend" oder einfach nur "toll". "Ich war schon einige Male beim Frauenfußball - aber nicht mit 75.000 Fans. Das war cool", sagt Abby aus Newcastle. "Wir versuchen jetzt, noch mehr Karten für die WM-Spiele zu bekommen." Und Annie aus Sydney unterstreicht: "Ich schaue viel Sport, aber die Stimmung ist nirgendwo sonst so gut. Die Spielerinnen spielen offensiv und aggressiv, aber immer fair. Es hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen."

Kann mit Fußball mit Rugby und Cricket konkurrieren?

Und zumindest vorübergehend läuft der Frauenfußball dem Nationalsport Cricket schon mal den Rang ab. "Ich war schon bei vielen Spielen, ich folge den 'Matildas'", schwärmt Cassey aus Gulgong. Und ihre Oma wirft ein: "Ich habe gestern Abend extra darauf verzichtet, Cricket zu gucken, um heute Abend fit zu sein und mit ihr zum Fußball gehen zu können."

Ash geht davon aus, dass das Beispiel von Cassey und ihrer Großmutter Schule machen wird. "Fußball ist im Kommen in Australien - zu 100 Prozent", betont die junge Frau aus Sydney, die sich wie so viele andere von dem unerwartet schweren Start ins Turnier nicht hat entmutigen lassen: "Alle meine Freunde und ich freuen uns so sehr auf diese Weltmeisterschaft. Und es wäre so schön, wenn wir zu Hause gewinnen." Es geht um den Titel und noch viel mehr.