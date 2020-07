UEFA entschied: Beide Wettbewerbe bekommen Finalturnier

Das UEFA-Exekutivkomitee hatte am 17. Juni entschieden, die restlichen Spiele der Europa League in einem Finalturnier in Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Köln auszutragen. Das Endspiel der Europa League soll am 21. August in Köln stattfinden. Ob und in welcher Anzahl Zuschauer ins Stadion dürfen, steht bislang nicht fest.