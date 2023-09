Europa League Liverpool dreht Rückstand, Roma mit Mühe Stand: 21.09.2023 21:02 Uhr

Am ersten Spieltag der Europa League liegt der FC Liverpool zur Pause in Linz zurück, gewinnt aber noch. Die AS Rom feiert dank Romelu Lukaku einen Sieg.

Der FC Villarreal verliert am Donnerstag (21.09.2023) mit 0:2 bei Panathinaikos in Athen. In der Gruppe von Bayer Leverkusen, das einen klaren Auftaktsieg gegen BK Häcken feierte, gewann Qarabag Agdam aus Aserbaidschan gegen den norwegischen Klub Molde FK mit 1:0.

Gruppe A:

Anstoß der beiden Spiele erst um 21 Uhr.

Gruppe B:

Anstoß der beiden Spiele erst um 21 Uhr.

Gruppe C:

Anstoß der beiden Spiele erst um 21 Uhr.

Gruppe D:

Anstoß der beiden Spiele erst um 21 Uhr.

Gruppe E:

Der Linzer ASK ging gegen den FC Liverpool durch einen sehenswerten Treffer von Florian Flecker (14.) in Führung und verteidigte den Vorsprung bis zur Pause. Nach dem Wechsel brauchte Liverpool einen strittigen Elfmeter, um durch Darwin Núñez auszugleichen (56.). Luis Díaz (63.) und der eingewechselte Mohamed Salah (88.) sorgten mit weiteren Treffern für einen erfolgreichen Start der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp.

Im Parallelspiel trennten sich der belgische Klub Royal Union Saint-Gilloise und der FC Toulouse mit 1:1.

Gruppe F:

Erster Tabellenführer in der Gruppe F ist Stade Rennes. Die Franzosen gewannen gegen Maccabi Haifa mit 3:0. Ein etwas überraschender 2:0-Erfolg gelang Panathinaikos gegen den FC Villarreal aus der Primera Division.

Gruppe G:

Topstürmer Romelu Lukaku schoss in der 65. Minute das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg der AS Rom bei Sheriff Tiraspol aus Moldau. Slavia Prag startete mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Servette Genf.

Gruppe H:

Bundesligist Bayer Leverkusen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und begann die Gruppenphase mit einem 4:0 gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken. Im anderen Spiel holte Qarabag Agdam dank eines 1:0-Erfolges gegen den FK Molde drei Punkte. Leandro Andrade erzielte in der 55. Minute den entscheidenden Treffer.