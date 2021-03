Europa League, Achtelfinale, Hinspiele

Europa League - ManUnited gibt Sieg spät aus der Hand

Manchester United hat im Duell der Fußball-Schwergewichte in den Schlusssekunden einen Sieg verspielt - und damit eine gute Ausgangslage im Kampf ums Viertelfinale der Europa League leichtfertig aus der Hand gegeben. Der englische Rekordmeister kam im Achtelfinalhinspiel gegen den AC Mailand trotz langer Führung nur zu einem 1:1 (0:0) und muss sich im zweiten Vergleich am kommenden Donnerstag (18.03.21) in Italien steigern, um ein Aus zu verhindern.