Fan-Volksfest beim Rückspiel Bodø/Glimt kämpft, Spurs feiern und stehen im Finale Stand: 08.05.2025 22:55 Uhr

Fast 7000 Fans in gelben Regenmäntel gaben ihr Bestes. Aber der FK Bodö/Glimt hat gegen die Tottenham Spurs den Einzug ins Endspiel der Europa League verpasst. Die Londoner zogen mit einem 2:0 (0:0) im Rückspiel des Halbfinals ins Finale am 21. Mai in Bilbao ein. Der dortige Gegner Manchester United siegte nach Rückstand gegen Athletic Bilbao 4:1 (0:1).

Nach einer guten Stunde machte Dominic Solanke mit einem gedankenschnellen Reflex den Finaleinzug der Spurs schon so gut wie klar (63.). Der gerade eingewechselte Mathys Tel schlug eine Ecke von links auf den zweiten Pfosten. Innenverteidiger und Kapitän Cristian Romero köpfte den Ball direkt vors Tor, wo Solanke in den Ball rutschte und diesen aus kürzester Distanz im Tor unterbrachte. In der Addition von Hin- und Rückspiel stand es zu diesem Zeitpunkt 4:1. Pedro Porro erhöhte wenig später mit einem sehenswerten Flankenball von der rechten Seite, der sich genau in den hinteren Torwinkel senkte (69.).

Spurs von Beginn an seriös

Das Team von Ange Postecoglou begann trotz des 3:1-Hinspiel-Erfolgs im sechs Grad kalten Glimt konzentriert und tauchte bereits in der zweiten Minute durch Richarlison gefährlich im Strafraum der Gastgeber auf. Doch Glimts Rechtsverteidiger Fredrik Sjövold blockte den Schussversuch.

Das ganz in gelb gekleidete Überraschungsteam aus Norwegen spielte mutig und kam zu Möglichkeiten, ohne jedoch die letzte Durchschlagskraft zu entwickeln. Am aussichtsreichen segelte ein wuchtiger Rechtsschuss von Kapitän Ole Blomberg ans Außennetz des Spurs-Tores (8.).

Tottenham mit Ergebnisabsicherung

Die Gäste aus der englischen Hauptstadt konzentrierten sich auf ein seriöses Abwehrverhalten und setzten nur diskrete Offensivmomente. Die beste Chance auf den Führungstreffer ergab sich durch einen Freistoß aus etwas 19 Metern: Pedro Porro zirkelte den Ball kunstvoll über die Mauer. Aber Nikita Haikin im Kasten der Hausherren reagierte mit einer Klasseaktion und lenkte den Ball mit Übergreifen über die Latte. Die gelben Fans im Aspmyra-Stadion feierten ihren Keeper und stimmten melodiereiche Gesänge an.

Glimt versucht es weiter

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die singenden Anhänger des FK im regnerischen Stadion nördlich des Polarkreises eine bemühte Heimmannschaft - der zugegebenermaßen wenig gelang. Doch als Jens-Petter Hauge, der früherer Spieler von Eintracht Frankfurt, den Ball von links auf den zweiten Pfosten schlug und Kasper Hoegh hauchdünn unter dem Ball hindurchsprang, jubelte das Stadion fast so, als wäre der Führungstreffer gefallen.

Tottenham ließ nie nach und bescherte den Träumen der Norweger durch den Doppelschlag Mitte des zweiten Spielabschnitts das endgültige Aus. Trotzdem erreichte der kleine Klub aus Norwegen Historisches und erlebte mit dem Halbfinaleinzug in der Europa League das hochkarätigste Ergebnis seiner Vereinsgeschichte.

Endspiel-Gegner: Manchester United

Derweil vermasselte Manchester Uniteds Halbfinale Gegner Athletic Bilbao endgültig das baskische Finale "dahoam". Die Engländer gewannen im Rückspiel zuhause 4:1 (0:1) und qualifizierten sich dank des 3:0-Hinspiel-Erfolgs locker für das rein englische Endspiel. Mikel Jauregizar traf in der 31. Minute mit einem platzierten Fernschuss für die Gäste aus Spanien, Mason Mount erlöste das Old Trafford-Stadion in Manchester nach Vorarbeit von Patrick Dorgu (72.).

Manchester dreht mit vier Toren das Spiel

Casmiro erhöhte (80.) gegen sich aufgebende Basken aus kurzer Distanz (80., Zuspiel von Bruno Fernandes), auch Rasmus Højlund stand im Fünfmeterraum goldrichtig (85., Vorarbeit Amad Diallo). Mount stellte aus knapp 50 Metern mit seinem zweiten Tor auf 4:1: Atheltic-Keeper Julen Agirrezabala war bei einer Abwehraktion weit aus seinem Kastengelaufen und hatte dem an der Mittellinie stehenden Mount den Ball in die Füße gespielt. Mount zielte genau und traf ins leere Tor.

Manchester Uniteds Mason Mount bejubelt seinen Treffer gemeinsam mit seinem Teamkollegen Bruno Fernandes