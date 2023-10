Conference League Der historische Sieg der Inselkicker aus Klaksvik Stand: 27.10.2023 14:30 Uhr

Der Sieg von KÍ Klaksvik in der Fußball Conference League wird in die Geschichte der Färöer eingehen. Es war der erste Sieg überhaupt in einem europäischen Wettbewerb für ein Team von der kleinen Felseninsel im Nordatlantik.

Ihren historischen Sieg feierten die Kicker des KI Klaksvik wie gewohnt bei einem Kaffeekränzchen. Pünktlich um 9 Uhr lud der Meister der Färöer seine Fans am Morgen nach dem 3:0 (2:0) gegen Olimpija Ljubljana zum Heißgetränk am Stadion in Torshavn ein. Der Plausch mit den Spielern beim "KI Kaffi" ist schließlich Tradition.

Exakt 5.024 Einwohner zählt das Fischerdorf Klaksvik. Etwa die Hälfte davon verließ am Donnerstag (26.10.2023) ihre kleine, von 23 Gipfeln überragte Insel Bordoy, um in der Hauptstadt Torshavn auf der benachbarten Hauptinsel Streymoy Historisches zu erleben: Erstmals gewann ein Team von den Schafsinseln aus dem Nordatlantik ein Gruppenspiel im Europapokal.

Nächstes Ziel im Europapokal: Weiterkommen

"KI hat Fußballgeschichte geschrieben - schon wieder", schrieb die färöische Zeitung Dimmalätting am Freitag. Denn schon das Erreichen der Conference League war eine Sensation, nie zuvor war ein Verein von den Färöern so weit gekommen.

Nun, nach einem 0:0 gegen den OSC Lille und dem Coup gegen den slowenischen Meister, ist sogar das Weiterkommen möglich. "Jetzt wollen wir auch in Ljubljana gewinnen, ich sehe unsere Chancen bei 30 Prozent. Es wird schwierig, aber nicht unmöglich" , sagte Trainer Magne Hoseth.

Fette Prämie von der UEFA

Die Erwartungen übertroffen hat Klaksvik schon jetzt, allein für den Sieg gegen Ljubljana gibt es von der UEFA eine Prämie in Höhe von 500.000 Euro.

Für Klaksvik spielen Halbprofis, sie sind Studenten und Schreiner, und der Flügelspieler Arni Frederiksberg, der im Rückspiel in Schweden zweimal traf, ist CEO einer Firma in der Fischindustrie. Der Marktwert des gesamten Kaders wird auf rund drei Millionen Euro beziffert - so viel wie ein durchschnittlicher Bundesliga-Spieler alleine kostet.

Klaksviks Heini Vatnsdal hat den Ball im Visier

Klaksvik stellt Großteil der Nationalmannschaft

Teuerster Spieler aus dem Kader ist Kapitän Jákup Andreasen mit 300.000 Euro. Der Mittelfeldspieler, ein gebürtiger Färinger, hat noch für keinen anderen Klub als Klaksvik gespielt. Wie viele seiner Klaksviker Klubkameraden, etwa Odmar Faerö, Heini Vatnsdal oder Hallur Hansson, ist Andreasen Nationalspieler der Färöer. Die letzte Überraschung der Färöer-Nationalauswahl gelang in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar, als es einen 2:1-Sieg gegen Moldawien gab.

Fast hätte Klaksvik im August für eine noch größere Sensation gesorgt. In der dritten Qualfikationsrunde zur Champions League gewann KI das Hinspiel gegen die Norweger von Molde FK mit 2:1, um im Rückspiel mit 0:2 nach Verlängerung auszuscheiden.

Die Champions League muss also noch auf den Underdog aus dem Nordatlantik warten, in der Conference League will der kleine Klub dagegen weiter für Furore sorgen.