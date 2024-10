Irisches Derby Das Derby Gottes - Brisantes Duell in der Conference League Stand: 24.10.2024 12:28 Uhr

Zum ersten Mal trifft ein nordirisches Team im Europapokal auf ein irisches. Ein Spiel, bei dem es nicht nur um Fußball geht, sondern auch um Religion.

Von Andreas Artz

Um auch die Kleinsten in der Stadt auf das historische Spiel einzustimmen, war Joel Neill in dieser Woche in mehreren Grundschulen zu Gast. Das Vorstandsmitglied des nordirischen Meisters Larne FC hatte dabei etwas ganz Besonderes im Gepäck: eine Kopie des Conference-League-Pokals. Vor den gespannten Augen der Kinder holte Neill den Pokal aus einem großen, silbernen Koffer und präsentierte ihn. Jedes Kind durfte die begehrte Trophäe mal anfassen.

Auch wenn Neills Klub vom Gewinn dieses Pokal sehr weit entfernt ist, ist die Euphorie in dem kleinen Hafenstädtchen riesig. Larne FC ist der erste Verein aus Nordirland überhaupt, der die Qualifikation eines Europapokal-Wettbewerbs überstanden hat. Der Klub spielt nun in der Conference League mit und bestreitet am Donnerstag sein erstes Heimspiel der Ligaphase - gegen einen brisanten Gegner: die Shamrock Rovers aus Irland.

Ein Klub aus Nordirland gegen einen aus Irland, dieses Aufeinandertreffen hat es bisher nur im kleineren Rahmen gegeben, aber noch nie in einem großen europäischen Klub-Wettbewerb. Brisant ist dies, da es auch ein Duell der Religionen ist: die protestantisch dominierten Nordiren gegen die katholisch geprägten Iren.

30 Jahre Bürgerkrieg in Nordirland

Der Kampf der Religionen stürzte Nordirland zwischen 1969 und 1998 in einen Bürgerkrieg zwischen Protestanten, die Teil des britischen Königreichs bleiben wollten, und Katholiken, die sich für eine Vereinigung mit dem katholisch geprägten Irland einsetzten. Auch wenn sich beide Parteien 1998 auf einen Waffenstillstand einigten, wirkt der Konflikt bis heute nach. Immer wieder gibt es politisch motivierte Gewalt.

Entsprechend brisant ist nun das Duell in der Conference League. Da das Stadion in Larne mit seinen 2.500 Plätzen nicht den UEFA-Regularien entspricht, findet die Partie im Windsor Park statt, Nordirlands Nationalstadion in der knapp 40 Kilometer von Larne entfernten Hauptstadt Belfast. Die Polizei rechnet mit über 5.000 Fans, davon 1.600 Shamrock-Anhänger aus Irland, und ermahnte alle Zuschauer vor dem Spiel nochmal, sich friedlich zu verhalten.

Das Stadion Windsor Park in Belfast

Deutscher Torwart bei Shamrock

Hitzig soll es beim " Derby Gottes " also nur auf dem Platz zugehen. Shamrocks deutscher Torwart Leon Pöhls gab kürzlich im Podcast " Copa TS " schon mal einen Vorgeschmack darauf: " Das wird richtig heiß, da wird's abgehen. Da werden ein paar gelbe Karten fliegen ", meinte der 27-jährige Hamburger. Pöhls wechselte 2014 aus der Jugend von Regionalligist Eintracht Norderstedt in die USA und kam über verschiedene Akademie-Teams 2019 nach Shamrock.

Mit dem irischen Rekordmeister holte er in den vergangenen vier Jahren jeweils den Meistertitel und landete auch im ersten Conference-League-Spiel dieser Saison einen Achtungserfolg: Gegen APOEL Nikosia aus Zypern holte Shamrock dank eines Treffers in der Nachspielzeit ein 1:1. Entsprechend sind die Iren nun vor dem grenzüberschreitenden Duell gegen Larne Favorit.

Kritik an Larnes rasantem Aufstieg

Die Nordiren zahlten in ihrem Auftaktspiel in der Conference League beim norwegischen Klub Molde FK dagegen Lehrgeld und kassierten eine 0:3-Niederlage. Und sie haben gerade auch mit Kritik aus der eigenen Liga zu kämpfen: Hier ist Larne einer der wenigen reinen Profiklubs, was auch daran liegt, dass vor einigen Jahren Millionär Kenny Bruce beim Verein eingestiegen ist. Danach folgte eine rasante Entwicklung: 2019 Aufstieg in die erste Liga, 2023 und 2024 jeweils Meister, jetzt die erstmalige Teilnahme am Europapokal.

Larne FC

Viele Fans anderer nordirischer Vereine sehen Larne deshalb kritisch. Trainer Tiernan Lynch hofft aber darauf, dass diese Rivalität beim Inselduell gegen Shamrock ruht: " Ich denke, es ist notwendig, dass alle Fans der nordirischen Liga hinter uns stehen. Larnes Erfolg ist nicht nur für den UEFA-Koeffizienten der Liga wichtig, sondern er hilft allen Klubs auch finanziell. Wir müssen andere Vereine und die Liga unterstützen. Je mehr wir es zu einem Spiel 'Nord gegen Süd' machen können, desto besser ", sagte er.

Promis halten Motivationsreden bei Larne

Um auch die Spieler zusätzlich zu motivieren, gab es bei Larne unter der Woche prominenten Besuch: Ex-Manchester-United-Star Patrice Evra und der ehemalige nordirische Boxweltmeister Carl Frampton stimmten die Spieler jeweils mit einer Ansprache auf das brisante Duell ein. " Ich wollte den Spielern mitgeben, wie wichtig der Glaube ist. Wenn du im Leben an etwas glaubst, kannst du alles erreichen ", sagte Evra im Gespräch mit der BBC.