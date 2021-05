Der alte und neue Meister in der Fußball-Bundesliga steht seit Samstag (08.05.2021) fest: Bayern München. Auch die Serie A in Italien hat bereits ihren Titelträger in Inter Mailand gefunden. In der englischen Premier League ist Manchester City so gut wie durch. Hochspannend ist es dagegen in der Meisterfrage noch in Spanien und Frankreich.

Und spannend bleibt es auch bis zum letzten Spieltag hinsichtlich der Abstiegsfrage und der Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe. Auch hier gilt: einzelne Entscheidungen sind bereits gefallen, vieles wird aber wohl 23. Mai - dem Saisonfinale in den vier großen europäischen Ligen - entschieden. Wer schafft es in die Champions League, wer in die Europa League? Wer muss den Gang in die Zweitklassigkeit antreten? Ein Blick über die europäischen Top-Ligen.