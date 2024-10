FIFA Intercontinental Cup Ein Turnier mit sechs Teams, fünf Spielen und vier Titeln Stand: 31.10.2024 23:49 Uhr

Die jährliche Klub-WM mit sieben Teams ist Geschichte, ab dem kommenden Jahr findet sie mit 32 Teams alle vier Jahre statt. In den Jahren dazwischen veranstaltet die FIFA nun einen neuen Wettbewerb für Klubs: den Intercontinental Cup.

Der neue Intercontinental Cup ist ein Turnier mit nur sechs Klubs und fünf Spielen - und trotzdem gibt es im Turnierverlauf gleich vier Titel zu gewinnen:

den FIFA Afrika-Asien-Pazifik-Pokal

das FIFA Amerika-Derby

den FIFA Challenger Cup

und jenen FIFA Interkontinental Cup

Gleichzeitig dauert das Turnier auch seine Zeit: Das erste der fünf Spiele fand am 22. September statt, das letzte ist fast drei Monate später am 18. Dezember mit dem Endspiel vorgesehen.

Marcel Koller führt Al Ahly zum FIFA Afrika-Asien-Pazifik-Pokal

Und die beiden ersten Spiele sind gelaufen. Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gewann am 22. September das Playoff-Spiel um den FIFA Afrika-Asien-Pazifik-Pokal zu Hause mit 6:2 gegen Auckland City souverän und qualifizierte sich für das Endspiel um den FIFA Afrika-Asien-Pazifik-Pokal.

Al Ahlys Trainer Marcel Koller

Den gewann am Dienstagabend der ägyptische Klub Al Ahly mit Trainer Marcel Koller gegen Al Ain. Mit einem klaren 3:0 in Kairo feierte Al Ahly den Gewinn des FIFA Afrika-Asien-Pazifik-Pokals.

Nächster Schritt: Das FIFA Amerika-Derby und der FIFA Challenger Cup

Das restliche Turnier findet in Katar statt. Das beschloss der FIFA-Ratsausschuss, ein Gremium mit Gianni Infantino und den sechs Präsidenten der Konföderationen wie beispielsweise Aleksander Ceferin von der UEFA. Katar sei "aufgrund seiner nachweislichen Erfolgsbilanz, seiner umfassenden Erfahrung, seines Know-hows und seiner Infrastruktur auf Weltklasseniveau einstimmig zum Gastgeber ernannt worden" , so die FIFA.

Das Lusail Stadion in Katar

Am 11. Dezember in Doha bestreiten bestreiten dann Pachuca aus Mexiko und der Sieger der Copa Libertadores, also Botafogo oder Atletico Mineiro aus Brasilien, das nächste Spielt. Dabei geht es um das FIFA Amerika-Derby. Der Sieger des FIFA Amerika-Derbys spielt gegen Al Ahly in einer Art Halbfinale und gewinnt wiederum einen Titel: den FIFA Challenger Cup.

Jubel bei Botafogo

Mit dem Challenger Cup ist die Teilnahme am Endspiel in Lusail verbunden - gegen den Sieger der UEFA Champions League, Real Madrid. Und der Sieger dieses Spiels bekommt dann den letzten Titel, dessen Name ja auch das Turnier trägt: FIFA Intercontinental Cup.

Vinicius Junior von Real Madrid

Was soll das alles?

Die neue Klub-WM findet nur alle vier Jahre statt. FIFA-Präsident Gianni Infantino versprach Klubs und Ländern aber "mehr bedeutsame Spiele auf der Weltbühne" . Diese soll das Turnier nun jedes Jahr liefern. "Der FIFA Intercontinental Cup bietet die perfekte Gelegenheit, im Vorfeld der neuen Klub-WM, globale Sportrivalitäten zu entwickeln und zu stärken" , teilte die FIFA mit. Der Wettbewerb sei ein Wunsch der sechs Kontinentalverbände gewesen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino 2019 mit der Trophäe für die Klub-WM

Klub-WM führte zu Streit mit Ligen und Spielergewerkschaften

Die neue Turnierstruktur mit der großen Klub-WM sorgt für Unmut bei Spielergewerkschaften und nationalen Ligen. Die Belastung der Spieler im Spitzenbereich steigt nach der Ausweitung der Champions League durch die Klub-WM weiter, einige Spieler drohten offen mit Streik. Die nationalen Ligen sehen sich mit der FIFA dauerhaft einer neuen Konkurrenz im Kampf um das TV-Geld ausgesetzt.

Spielergewerkschaften und Ligen leiteten zuletzt rechtliche Schritte gegen die FIFA wegen eines aus ihrer Sicht fehlenden Mitspracherechts bei der Kalendergestaltung ein, die wiederum die Vorwürfe zurückweist. Viele Klubs sehen dagegen eine neue Einnahmequelle und begrüßen den Wettbewerb.