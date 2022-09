Nationalmannschaft DFB-Koch Schmaus über Ernährungssünden: Machen "keinen Sinn" Stand: 14.09.2022 07:19 Uhr

Für Stars wie Manuel Neuer oder Thomas Müller sind nach Einschätzung des Kochs der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Ernährungssünden tabu.

"Wir sind ja im Spitzensport und es macht einfach keinen Sinn, zwischendurch immer wieder was zu sich zu nehmen, was nicht nützlich ist", sagte der Niederbayer Anton Schmaus bei einer Veranstaltung der Bio-Mühle Antersdorfer in Simbach am Inn. "Die Spieler wollen alle optimal performen und sind Vollprofis, die genau wissen, was das Beste für sie ist. Da muss man sich keine Sorgen machen."

Allergien oder medizinische Indikationen bei den Nationalspielern seien für die Ernährung "überhaupt kein Problem", erklärte der 41-Jährige auch mit Blick auf die WM Ende des Jahres in Katar. "Wir haben ein Buffet, da kann jeder was wählen." Schmaus selbst ist ein "Genussmensch". "Ich liebe gutes Essen und ich liebe auch mal eine gute Pizza", sagte er.