Borussia Dortmund ist DFB -Pokalsieger der Saison 2020/21. Der BVB siegte am Donnerstagabend (13.05.2021) im Finale in Berlin gegen RB Leipzig 4:1 (3:0). Für die Borussia ist es der fünfte Pokaltitel im zehnten Endspiel. Jadon Sancho brachte das Team von Trainer Edin Tercic schon in der fünften Minute in Führung. Top-Torjäger (28.) Erling Haaland, der sich von seiner Oberschenkelverletzung rechtzeitig erholt hatte und von Beginn an spielte, erhöhte auf 2:0. Wieder Sancho (45.+2) traf kurz vor dem Halbzeitpfiff. Den Treffer für Leipzig erzielte Dani Olmo (71.), ehe wiederum Haaland (87.) den Endstand herstellte.

Leipzig bleib auch bei seiner zweiten Pokal-Finalteilnahme erfolglos, wartet weiter auf den ersten nationalen Titel und vermasselte Trainer Julian Nagelsmann das perfekte Abschiedsgeschenk. Er wechselt bekanntlich in der kommenden Saison zu Bayern München.

Rasanter Auftakt

Unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw ging es vom Anpfiff weg zur Sache. Dortmunds "Aggressive Leader" Emre Can stieg schon nach 15 Sekunden mit gestrecktem Bein gegen Nordi Mukiele ein, Schiedsrichter Felix Brych ermahnte ihn eindringlich. Mit dem ersten schnellen Angriff gingen die Dortmunder in Führung. Marco Reus schickte Haaland zentral steil, über Mahmoud Dahoud kam die Kugel zu Sancho, der den Ball von der Strafraumgrenze ins rechte Eck schlenzte.

Dortmund brutal effektiv

In der Folge ließ Dortmund die Leipziger kommen, um dann schnell umzuschalten. RB tat sich jedoch schwer, Lücken im Defensivverbund des BVB zu finden, agierte viel zu ideenlos. Torchancen blieben so Mangelware, bis auf der anderen Seite Stürmer-Phänomen Haaland mit einer starken Einzelleistung zuschlug.

Nach Ballverlust von Hee-chan Hwang leitete Reus den Ball zum Norweger weiter. Auf dem Weg zum Tor ließ er Dayot Upamecano abprallen und versenkte den Ball aus dem Stand mit links im linken Eck. Zwei Chancen, zwei Tore - Dortmund agierte brutal effektiv.

Leipzig wirkte nun geschockt. Lediglich ein harmloser Schuss von Marcel Sabitzer in der Anfangsphase stand bis zu diesem Zeitpunkt auf der Habenseite der Sachsen. Die erste halbwegs gute Möglichkeit vergab nach feinem Zuspiel von Dani Olmo Stürmer Alexander Sörloth (39.), der aus spitzem Winkel im Strafraum nur das Außennetz traf.

Dritter Treffer erst nach Videobeweis gewertet

Besser machten es die Dortmunder, die mit einem Konter auch ihre dritte Chance ins Ziel brachten. Reus machte Tempo und legte den Ball perfekt quer auf Sancho am Fünfer. Abgeklärt ließ der Engländer noch Marcel Halstenberg ins Leere laufen und schob den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Der Treffer wurde allerdings erst nach Videobeweis gegeben, Reus hatte beim Abspiel von Dahoud nicht abseits gestanden.

Nkunku scheitert an der Latte

Sollte es das schon gewesen sein? Beim 2:3 eine Woche zuvor in der Liga gegen Dortmund hatte RB zwischenzeitlich immerhin einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Und tatsächlich: Nach nur 24 Sekunden im zweiten Durchgang traf der gerade eingewechselte Christopher Nkunku mit seinem ersten Ballkontakt nach Zuspiel von Amadou Haidara frei vor BVB-Schlussmann Roman Bürki nur die Latte.

Nagelsmann-Team versucht das Unmögliche

Und Leipzig legte nach. Sabitzer (48.) scheiterte mit einem zu zentral angelegten Schuss aus 16 Metern an Bürki. Eine Minute später zog Olmo aus der Distanz ab, Bürki hatte den Ball im Nachfassen. Der ebenfalls eingewechselte Yussuf Poulsen (56.) setzte einen von Manuel Akanji leicht abgefälschten Drehschuss aus 20 Metern knapp neben den linken Pfosten. RB wirkte jetzt buchstäblich wie ausgewechselt und versuchte mit aller Macht, das Unmögliche doch noch möglich zu machen.

Hazard lässt das 4:0 liegen

Nach gut einer Stunde hatte Nagelsmann mit Nkunku, Poulsen, Emil Forsberg und Konrad Laimer vier frische Kräfte auf den Platz gebracht. Und das neuformierte RB-Team machte Dortmund das Leben weiter schwer, hatte aber Riesenglück, dass Thorgan Hazard (65.) nach Zuspiel von Reus völlig frei vorm Tor aus kurzer Distanz links knapp vorbeischoss.

RB gab nicht auf. Forsberg (71.) traf den Pfosten, kurz darauf setzte Olmo einen strammen Distanzschuss ins linke Eck. Und der Leipziger Sturmlauf ging weiter. Olmo (75.), Nkunku (82.) vergaben weitere Chancen. Auf der Gegenseite verpasste Sancho (85.) die Entscheidung, nachdem er schon RB-Schlussmann Peter Gulacsi umkurvt hatte, aber zu lange mit dem Torschuss wartete. Haaland machte schließlich mit einem vom eigenen Fuß abgefälschten Ball von der Strafraumgrenze alles klar.

Zum ersten Mal seit 1984 hatte ein DFB-Pokalfinale an einem Donnerstag stattgefunden. Noch ein Novum: Der vor dem Abgang stehende DFB- Präsident Fritz Keller hielt sich auf der Tribüne im Hintergrund - laut DFB auf eigenen Vorschlag hin.

Stand: 13.05.2021, 22:41