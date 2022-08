"Lilien" im Pokal eine Runde weiter Darmstadt hat wenig Probleme in Ingolstadt Stand: 01.08.2022 19:57 Uhr

Zweitligist Darmstadt 98 hat im DFB-Pokal mit einem Sieg beim FC Ingolstadt die zweite Runde erreicht und Trainer Torsten Lieberknecht damit das perfekte Geschenk an dessen 49. Geburtstag gemacht.

Die "Lilien" siegten bei den klassentieferen Ingolstädtern hochverdient mit 3:0 (2:0). Phillip Tietz (15. Minute) und Tobias Kempe (42., Foulelfmeter) sorgten vor 5.298 Zuschauern schon zur Pause für klare Verhältnisse. Markus Warming (84.) machte in der Schlussphase den Deckel drauf. Ingolstadt, das in der vergangenen Saison noch in der 2. Liga spielte, wirkte völlig überfordert.

Chance um Chance für Darmstadt

Lieberknechts Team dominierte die Partie von Beginn an und erspielte sich Chance um Chance. Fabian Schnellhardt (4.) und Matthias Bader (37.) trafen vor der Pause Aluminium, Tietz (50.) und Braydon Manu (55.) scheiterten völlig freistehend und aus kurzer Distanz an FCI-Keeper Markus Ponath. Endgültig entschieden war die Partie mit dem dritten Darmstädter Treffer kurz vor dem Ende.

Die Ingolstädter versuchten es vor allem aus der Distanz, aber die Bälle blieben meist am ersten Abwehrspieler hängen. Bis zur ersten gefährlichen Strafraumaktion der "Schanzer" dauerte es 69 Minuten.