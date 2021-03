Zweites DFB-Pokalhalbfinale verlegt - live in der Sportschau

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem Sieger des noch ausstehenden Viertelfinales Jahn Regensburg gegen Werder Bremen und RB Leipzig wird verlegt. Statt wie ursprünglich geplant am 2. Mai findet die Begegnung nun am 30. April (20.30 Uhr/ARD Sportschau) statt. Zweitligist Regensburg und Bremen ermitteln erst am 7. April den Gegner von Leipzig. Die Viertelfinal-Partie war am 2. März wegen einiger Coronafälle beim SSV abgesagt worden.

Gegner von RB Leipzig wird noch ermittelt

Die ARD Sportschau überträgt beide Halbfinalpartien am 30. April und am 1. Mai live: RB Leipzig trifft im Auswärtsspiel am Freitag um 20.30 Uhr auf den Sieger der Partie Jahn Regensburg gegen den SV Werder Bremen. Im Samstagsspiel um 20.30 Uhr erwartet Borussia Dortmund den Zweitligisten Holstein Kiel.

Bastian Schweinsteiger als Sportschau-Experte

Holstein Kiel jubelt

Die "Störche" aus dem hohen Norden sind dabei nicht zu unterschätzen, haben sie doch mit Bayern München bereits den Pokalsieger des Vorjahres und Rekordmeister ausgeschaltet. Für alle Teams gilt jedoch: Nie in dieser Saison war Solidarität so wichtig – und das Finale, möglicherweise auch der Titel, so greifbar nahe.

Gerd Gottlob und Tom Bartels kommentieren die beiden Begegnungen live im Ersten. Als Experte ist Bastian Schweinsteiger an beiden Fußballabenden im Einsatz.